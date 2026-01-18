Pinamar endurece sanciones en La Frontera: multas millonarias, secuestro de vehículos y cargos por gastos médicos + Seguir en









El decreto municipal endurece las penalidades para quienes circulen en zonas no habilitadas y responsabiliza a infractores por daños y atención médica.

Multas millonarias: las infracciones en zonas no habilitadas pueden alcanzar hasta 15 millones de pesos. Wikimedia.

En plena temporada, la Municipalidad de Pinamar endureció las sanciones para quienes circulen con cuatriciclos, motos, camionetas o UTVs por zonas no habilitadas, estableciendo multas de hasta 15 millones de pesos, secuestro de vehículos y cargos por gastos médicos. La medida se tomó tras el accidente que dejó en terapia intensiva a Bastián, el niño de ocho años.

Qué establecen las nuevas sanciones El decreto 0104/2026, que reglamenta la Ordenanza Municipal 4794/16, incrementa significativamente las penalidades para infractores en La Frontera, un sector considerado de alto riesgo. Las multas van de 8.500 a 25.000 módulos, equivalentes a unos 15 millones de pesos según la gravedad y reincidencia. La normativa también habilita el secuestro preventivo de vehículos y la inhabilitación prolongada de licencias de conducir, además de la posibilidad de denuncias penales por ingreso indebido a propiedades privadas.

Cuatriciclo.jpg Secuestro de vehículos: los vehículos pueden ser retenidos cuando representen un peligro para la seguridad. Foto: Welcome Uno de los puntos centrales es que los infractores serán responsables de todos los gastos derivados de accidentes, incluidos traslados sanitarios, internaciones, tratamientos y operativos de emergencia. Además, deberán cubrir daños ambientales ocasionados en playas, médanos, forestación y bienes municipales.

Para reforzar los controles, la municipalidad implementó seis operativos en accesos y egresos de La Frontera y frente de ruta, con personal de tránsito y fuerzas de seguridad, donde solicitan documentación y realizan controles de alcoholemia. Las sanciones también apuntan a adultos que permitan el uso de cuatriciclos o UTVs a menores sin supervisión.

“Estas medidas entran en vigor de inmediato, ya que buscan proteger la integridad de residentes y turistas, asegurando que Pinamar siga siendo un destino turístico de excelencia, donde la diversión y el disfrute convivan con el respeto a las normas y la seguridad”, concluyó el comunicado oficial.

Cómo fue el accidente de Bastian, el niño de 8 años El accidente ocurrió en la zona de La Frontera, cuando un UTV chocó de frente con una camioneta 4x4. El niño de 8 años, Bastián Jerez, sufrió un severo traumatismo craneal y debió ser reanimado en el lugar antes de ser trasladado al hospital de Pinamar, donde fue intervenido quirúrgicamente. Las pericias indicaron que viajaba a upa del padre sin cinturón de seguridad, lo que contribuyó a las graves lesiones y motivó la imputación del hombre. Bastian Pinamar Bastián debió ser reanimado en el lugar y trasladado de urgencia al hospital de Pinamar. NA A casi una semana del siniestro, Bastián permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti, en Mar del Plata, donde ya fue sometido a su cuarta intervención quirúrgica. Según el último parte médico, permanece estable, bajo coma farmacológico y con asistencia ventilatoria mecánica, con pronóstico reservado. La cirugía reciente permitió cerrar el abdomen, mientras el equipo médico monitorea su evolución para iniciar el descenso de sedantes de manera progresiva. Los estudios realizados incluyen tomografía de cráneo, columna, tórax y abdomen, que confirmaron múltiples fracturas de cráneo y otras lesiones graves, especialmente en la zona hepática. Tras ser trasladado desde Pinamar, los médicos pudieron avanzar con un manejo integral de sus lesiones internas gracias a equipamiento especializado, buscando garantizar su recuperación.

