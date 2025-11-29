Entre fauna marina y desiertos rojos: los encantos ocultos de Comodoro Rivadavia

A lo largo de la Ruta Azul, Comodoro Rivadavia se revela como la puerta de entrada a un paisaje donde el mar, la estepa y los cerros conviven en estado puro. Desde avistajes marítimos hasta travesías por desiertos rojizos, la ciudad suma nuevas propuestas para explorar la Patagonia más auténtica.

La denominada Ruta Azul recorre el litoral marítimo costero de la Patagonia por casi 800 kilómetros. Se extiende entre Chubut y Santa Cruz en una combinación escenográfica que encadena mar, cerros y la extensa estepa, junto a áreas protegidas que conservan una valiosa y diversa fauna autóctona.

La puerta de acceso y primer mojón de este viaje del que participó Ámbito es Comodoro Rivadavia , una ciudad que creció moldeada por la industria petrolera y que posee un alto nivel de servicios que incluye al aeropuerto internacional General Enrique Mosconi. Hasta allí se llega en dos horas y media de avión desde la Ciudad de Buenos Aires o luego de recorrer casi 1.800 kilómetros por la mítica Ruta Nacional N°3.

Las vistas de la ciudad se recortan entre las aguas del Golfo San Jorge , el cerro Chenque y la silueta del pico Salamanca , una formación cónica de 575 metros que domina el horizonte. Su silueta es inconfundible: además de ser el punto más alto de la costa atlántica argentina, actúa como una referencia permanente en el recorrido, imponiéndose en el paisaje y poniendo en perspectiva la geografía patagónica.

Comodoro Rivadavia es una de las ciudades principales de la Ruta Azul en la Patagonia argentina.

En Comodoro, todo parece ordenarse al ritmo del viento patagónico , esa presencia constante que acompaña e invita a salir a explorar más allá del centro urbano. Basta alejarse unos minutos para que el paisaje cambie de escala y ofrezca nuevas ventanas hacia la naturaleza.

Es en ese impulso donde comienzan las primeras experiencias: desde internarse en una excursión marítima para avistar aves y mamíferos marinos hasta dejarse llevar por la estepa en una travesía en 4x4 rumbo a las singulares formaciones de Rocas Coloradas.

Un barco antiguo sobre una de las playas del Golfo San Jorge.

Comodoro desde el mar

Una de las mejores actividades para realizar, es sin dudas, embarcarse en las aguas del mar Argentino para probar suerte con el avistaje de especies marinas. Las excursiones son una novedad de esta temporada ya que fueron habilitadas por el municipio en agosto pasado y se realizan partiendo desde la costanera en el centro mismo de la ciudad.

IMG_20251113_133724739 La excursión de navegación permite ver diversas especies de aves marinas.

Habitantes del Mar es uno de los prestadores especializados para internarse en las aguas del Golfo San Jorge con todas las medidas de seguridad. La actividad ofrece inmejorables vistas de Comodoro Rivadavia desde el mar y la posibilidad de apreciar a escasos metros de distancia colonias de aves como el gaviotín sudamericano, el cormorán de cuello negro, el cormorán imperial y el petrel, entre otras.

Además, se pueden observar a simpáticos lobos marinos de un pelo que se acercan a la costa a descansar desde las loberías cercanas y a tomar sol en la escollera.

IMG_20251113_122105310 (1) Lobos marinos descansan sobre la escollera de Comodoro Rivadavia.

Las verdaderas vedettes del paseo náutico son las ballenas, así como otros cetáceos como las toninas overas y los delfines. La ballena sei es la figurita difícil. Son ejemplares que pueden medir hasta 16 metros, más sigilosos que la franca austral, y que nadan a gran velocidad. En muy pocos lugares del mundo se acercan tanto a la costa como en el Golfo San Jorge lo que se vuelve una oportunidad única para divisarlas. La mejor época es entre los meses de enero y junio, con mayor presencia durante el otoño.

Rocas Coloradas, un desierto rojo en plena Patagonia

Otra de las excursiones imperdibles de Comodoro Rivadavia es el paseo a Rocas Coloradas. Se trata de un Área Natural Protegida que se encuentra a 30 kilómetros al norte de la ciudad y a la que se accede por la Ruta Provincial N°1, mayormente de ripio, con vehículos todo terreno y guías especializados como Patagonia Salvaje 4x4.

En sus 95 mil hectáreas de extensión -entre territorio terrestre y marino- se destacan diferentes geoformas de arcilla rojiza -con gran presencia de hierro- que crean un escenario de película. Es una cadena de mesetas y sierras bajas de perfiles suaves y erosionados, moldeadas durante años por la fuerza del desgaste natural.

IMG_20251114_103347255 Al Área Natural Protegida de Rocas Coloradas se accede en 4x4.

Allí, los fuertes vientos, Joshen, en lengua tehuelche, suponen un verdadero desafío para los visitantes. La zona es hábitat natural de diferentes especies de animales como pumas, guanacos, zorros, choiques, cuises y flamencos.

El lugar también alberga un importante patrimonio arqueológico que incluye fósiles de gran antigüedad y hasta un bosque petrificado con troncos de coníferas de más de 60 millones de años y restos de palmeras del paleoceno.

IMG_20251114_121031279 Uno de los atractivos del lugar es el bosque petrificado de millones de años de antigüedad.

La actividad dura media jornada y hasta incluye almuerzo en un entorno natural inigualable.

Otros atractivos de Comodoro Rivadavia

El Faro San Jorge es un punto panorámico al que se puede acceder para obtener amplias vistas de la ciudad, la estepa y la costa marítima. Inaugurado el 9 de marzo de 1925, se encuentra actualmente en servicio. Es una construcción de 27 metros de altura, realizada con ladrillos calcáreos y de estilo art nouveau. Fue encargado por varias empresas petroleras de la época con el objetivo de guiar a los barcos al puerto de manera segura. Fue declarado Patrimonio Histórico de la ciudad.

Otro de los hitos a visitar es el farallón, ubicado en el cabo San Jorge. Se trata de un accidente geográfico único provocado por la erosión marina, que logró que esa porción de piedra arcillosa se separe del continente y hoy quede rodeada de agua. Sus poco más de siete metros de altura lo hacen el lugar ideal para el descanso de las aves marinas.

IMG_20251113_173003646 El farallón se separó del continente debido a la erosión marina y eólica.

Por último, el cerro Chenque, en el centro de la ciudad, también ofrece vistas inmejorables con sus 212 metros de altura y su ubicación al borde del mar. Formado por sedimentos y antiguas capas de ostreras, es uno de los símbolos de Comodoro Rivadavia.