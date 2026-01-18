Autos eléctricos en la Argentina: por qué todavía no logran despegar pese al avance global + Seguir en









La movilidad eléctrica crece en el mundo como solución ambiental y energética, pero en el país su presencia sigue siendo limitada.

Los autos eléctricos avanzan a paso lento en la Argentina Depositphotos

Mientras en gran parte del mundo los autos eléctricos ganan terreno como respuesta al cambio climático y a la necesidad de transformar el transporte urbano, en Argentina su presencia sigue siendo excepcional. El interés existe y la oferta empieza a diversificarse, pero en la práctica estos vehículos aún no forman parte del paisaje cotidiano. La combinación de costos elevados, limitaciones técnicas y hábitos de consumo arraigados explica por qué la transición avanza con lentitud.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una evolución lenta y desigual La incorporación de la movilidad eléctrica en el mercado argentino no está detenida, pero sí avanza con cautela. El contexto económico, sumado a la falta de condiciones estructurales, hace que muchos potenciales compradores posterguen la decisión, aun cuando reconocen los beneficios ambientales y el menor gasto operativo a largo plazo.

El factor precio, una barrera decisiva en la incorporación de autos eléctricos Comprar hoy un vehículo eléctrico en el país implica pagar valores sensiblemente más altos que los de un auto a combustión equivalente. Los modelos 100% eléctricos disponibles se ubican, en su mayoría, por encima de los segmentos medios tradicionales. Además, el peso de los impuestos, los aranceles de importación y la logística encarecen aún más los precios, ya que gran parte de la oferta proviene del exterior.

Los híbridos aparecen como una puerta de entrada más accesible, pero los eléctricos puros siguen orientados a usuarios de ingresos medios-altos. En 2025, las cifras reflejaron esta realidad: solo se patentaron 1.279 unidades en todo el año.

Algunos valores de referencia en el mercado argentino

Renault Kwid E-Tech : ronda los 30 millones de pesos , uno de los eléctricos más económicos.

Chevrolet Spark EUV : cerca de 40 millones de pesos , dentro del segmento SUV compacto .

Nissan Leaf: aproximadamente 75 millones de pesos. También se ofrecen alternativas en moneda estadounidense, como BYD Dolphin y BYD Yuan Pro, con precios que van desde los usd 23.000 hasta los usd 30.000, según la versión. Seis obstáculos que aún limitan su expansión Alto costo de entrada : el precio inicial continúa siendo el principal freno, especialmente en un escenario económico inestable.

Red de carga insuficiente : los puntos de carga se concentran en Buenos Aires , Córdoba y Rosario , dejando amplias zonas del país sin cobertura.

Autonomía justa para viajes largos : muchos modelos rinden bien en ciudad, pero exigen planificación para trayectos extensos.

Carga más lenta que el repostaje tradicional : una recarga domiciliaria puede llevar varias horas y los cargadores rápidos aún son escasos.

Desinformación y mitos : persisten dudas sobre baterías , costos de reemplazo y durabilidad.

Incentivos poco claros y discontinuos: no existe un esquema estable de beneficios fiscales que impulse la demanda. Un mercado con futuro, pero todavía en pausa A pesar de las dificultades, la tendencia global juega a favor de los vehículos eléctricos. El desarrollo tecnológico apunta a baterías más eficientes, mayor autonomía y costos más bajos, mientras que crecen las iniciativas públicas y privadas para ampliar la infraestructura de carga. Autos Eléctricos A pesar de las dificultades, la tendencia global juega a favor de los vehículos eléctricos. El desarrollo tecnológico apunta a baterías más eficientes, mayor autonomía y costos más bajos. Imagen: Freepik En paralelo, los consumidores muestran una mayor conciencia ambiental y buscan alternativas frente al aumento del costo del combustible. Todo indica que el cambio llegará, pero no de manera inmediata. Los eléctricos más patentados en Argentina durante 2025 Chevrolet Spark EV – 206 unidades : líder entre los eléctricos urbanos.

BYD Dolphin Mini – 175 unidades : compacto destacado por su equilibrio entre precio y autonomía.

BYD Yuan Pro – 169 unidades : SUV chico con buena aceptación.

Volvo EX30 – 140 unidades : opción premium enfocada en tecnología y seguridad.

Renault Megane E-Tech – 104 unidades: hatchback eléctrico de perfil moderno. En total, los 1.279 autos eléctricos patentados en 2025 duplicaron las cifras del año anterior, pero todavía representan una porción mínima del mercado automotor argentino. Por ahora, la movilidad eléctrica no se detiene, pero avanza a un ritmo más lento del esperado.