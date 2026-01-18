Se cumplen seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: se realizará una misa para renovar el pedido de justicia + Seguir en









Familiares y amigos del joven asesinado en Villa Gesell participarán de una ceremonia religiosa en Recoleta para homenajearlo.

Familiares y amigos de Fernando Báez Sosa realizarán este domingo una misa al cumplirse seis años del asesinato del joven en Villa Gesell, con el objetivo de recordarlo, acompañar a su familia y volver a expresar el reclamo de justicia por un crimen que conmocionó a todo el país.

La ceremonia religiosa se desarrollará a las 19:30 en la parroquia Santísimo Redentor, ubicada en Larrea 1252, en el barrio porteño de Recoleta. Según informaron los organizadores, se espera la presencia de allegados, amigos y personas que acompañaron a la familia Báez Sosa desde los primeros días posteriores al ataque.

Una ceremonia para mantener viva la memoria El encuentro religioso se inscribe en una serie de actividades conmemorativas impulsadas por la familia de Fernando a lo largo de los años, con el propósito de mantener viva su memoria y visibilizar la lucha contra la violencia. La misa será un espacio de recogimiento, pero también de acompañamiento colectivo, en una fecha que continúa siendo especialmente dolorosa.

fernando-baez-sosajpg.webp Fernando Báez Sosa tenía 18 años cuando fue asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell, en un ataque perpetrado por un grupo de jóvenes. El hecho generó una profunda conmoción social y abrió un intenso debate público sobre la violencia grupal, especialmente entre jóvenes, y el rol de la Justicia ante este tipo de crímenes.

El caso que marcó a la sociedad argentina El asesinato de Fernando se convirtió en uno de los casos judiciales más resonantes de los últimos años en la Argentina. El juicio oral, seguido de cerca por la opinión pública, expuso con crudeza los detalles del ataque y el impacto que tuvo en la vida de la víctima y su entorno.

En febrero de 2023, la Justicia bonaerense condenó a prisión perpetua a cinco de los acusados y a 15 años de cárcel a otros tres. Esas sentencias fueron posteriormente revisadas por instancias judiciales superiores, en un proceso que mantuvo la atención social sobre el caso. juicio Fernando Baez Sosa.jpg [email protected] El reclamo de justicia, seis años después A seis años del crimen, el caso de Fernando Báez Sosa continúa siendo un símbolo del rechazo social a la violencia en patota. Para su familia, cada aniversario representa una oportunidad para reafirmar el pedido de justicia y para transformar el dolor en un mensaje colectivo contra los ataques y la impunidad. La misa busca, una vez más, reunir a quienes no olvidan a Fernando y sostienen que su recuerdo sigue siendo una forma de exigir una sociedad más justa y libre de violencia.