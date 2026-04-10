Despidieron a Maitena Garófalo en la puerta de su colegio + Seguir en









En una emotiva ceremonia, los compañeros de la joven la despidieron en la puerta de su escuela en Merlo.

Los resultados de la autopsia de la joven, apuntan, cada vez más, a un suicidio.

Luego de que se confirmara la muerte de la adolescente de 14 años, Maitena Garófalo, este viernes se llevó a cabo el último adiós a la joven, en Merlo. "Todas podemos ser Maitena", dijo una de sus compañeras del colegio, en un momento que consternó a toda la comunidad educativa del barrio.

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Para muchos de sus compañeros, la despedida de Maitena en la puerta del colegio, resultó ser muy difícil. "Es un momento de reflexión. Son muchas emociones. Todos pudimos y podemos ser Maitena, pensamos en si tenemos realmente gente que nos quiere. Muchos pasamos las batallas en silencio", afirmó una de las alumnas de la Escuela de Educación Secundaria N°16.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2042600577238962615&partner=&hide_thread=false Amigos y familiares de Maitena realizan una suelta de globos



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/JSkxv08WpV — C5N (@C5N) April 10, 2026 Qué reveló la autopsia de Maitena Las pericias realizadas a Maitena durante esta mañana, determinaron que no hubo una intervención de un tercero, por lo que cada vez toma más fuerza la hipótesis del suicidio. Según confirmaron los peritos, la muerte de la adolescente se dio a causa de una "asfixia mecánica por ahorcadura" .La autopsia también indicó que la data de muerte es de entre 24 y 36 horas previas al análisis del cuerpo, realizado este viernes a las 9 de la mañana.

Este dato quiere decir que la joven probablemente murió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Los peritos detallaron que el análisis incluyó pericias complementarias como las toxicológicas y las anatomopatológicas.

El cuerpo de la adolescente de 14 años está siendo trasladado a la localidad bonaerense de Las Heras, donde será entregado a la familia para que pueda realizar el entierro de los restos.

Quién era Maitena Garófalo, la adolescente hallada muerta en Las Heras La adolescente de 14 años Maitena Luz Rojas Garófalo, encontrada muerta tras desaparecer poco más de un día, formaba parte de un grupo de scouts y había dejado cartas de despedida antes de desaparecer. La justicia sospecha que se trató de un suicidio, tras también encontrar mails programados y hasta la contraseña de su celular. Maitena estudiaba en la Escuela de Educación Secundaria (EES) N°16 de Merlo y formaba parte del Grupo Scout del Sagrado Corazón de Merlo. Asistía a la escuela todas las mañanas con su hermana mayor; sin embargo, este miércoles al llegar a la puerta le dijo que entrara, que ella tenía que saludar a una amiga, pero nunca ingresó. Las primeras observaciones de los investigadores indicaron que la adolescente tenía todo planeado: en su casa había dejado nueve cartas de despedida en las que expresaba que “quería estar en un lugar tranquilo”. Línea de Prevención del Suicidio Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo. Llame al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país). Su llamado es personal, confidencial y anónimo.

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