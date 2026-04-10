Qué reveló la autopsia de Maitena, la adolescente hallada muerta en Las Heras

El análisis del cuerpo se realizó en carácter urgente para descartar cualquier indicio de criminalidad o intervención de terceros. Ahora, se dispuso su traslado para ser entregado a la familia.

Las pericias también determinaron que no hubo una intervención de un tercero.

La autopsia al cuerpo de Maitena Garófalo , la adolescente de 14 años hallada muerta en Las Heras tras haberse ido de su casa en Merlo, indicó que murió por "asfixia mecánica por ahorcadura" . La joven había desaparecido cerca de un día, luego de no ingresar al colegio.

La causa se investigaba en un primer momento como “ averiguación de paradero ”. En paralelo, voceros judiciales señalaron que la autopsia se iba a hacer en carácter urgente con el objetivo de descartar cualquier indicio de criminalidad o la posible intervención de terceros.

Las pericias también determinaron que no hubo una intervención de un tercero , por lo que cada vez toma más fuerza la hipótesis del suicidio. La autopsia también indicó que la data de muerte es de entre 24 y 36 horas previas al análisis del cuerpo, realizado este viernes a las 9 de la mañana.

Este dato quiere decir que la joven probablemente murió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Los peritos detallaron que el análisis incluyó pericias complementarias como las toxicológicas y las anatomopatológicas.

El cuerpo de la adolescente de 14 años está siendo trasladado a la localidad bonaerense de Las Heras, donde será entregado a la familia para que pueda realizar el entierro de los restos.

maitena merlo El cuerpo de la adolescente de 14 años está siendo trasladado a la localidad bonaerense de Las Heras, donde será entregado a la familia. Cadena 3

Quién era Maitena Garófalo, la adolescente hallada muerta en Las Heras

La adolescente de 14 años Maitena Luz Rojas Garófalo, encontrada muerta tras desaparecer poco más de un día, formaba parte de un grupo de scouts y había dejado cartas de despedida antes de desaparecer. La justicia sospecha que se trató de un suicidio, tras también encontrar mails programados y hasta la contraseña de su celular.

Maitena estudiaba en la Escuela de Educación Secundaria (EES) N°16 de Merlo y formaba parte del Grupo Scout del Sagrado Corazón de Merlo. Asistía a la escuela todas las mañanas con su hermana mayor; sin embargo, este miércoles al llegar a la puerta le dijo que entrara, que ella tenía que saludar a una amiga, pero nunca ingresó.

Las primeras observaciones de los investigadores indicaron que la adolescente tenía todo planeado: en su casa había dejado nueve cartas de despedida en las que expresaba que “quería estar en un lugar tranquilo”.

Línea de Prevención del Suicidio

Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo. Llame al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país).

Su llamado es personal, confidencial y anónimo.