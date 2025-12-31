Cómo funcionan los servicios durante los festejos de Año Nuevo

Tanto el 31 de diciembre como el primero de enero, tanto el transporte público como los bancos y la recolección de residuos modifican su esquema. No obstante, se tratan de cambios temporales.

Con motivo de la celebración del Año Nuevo , los servicios públicos y privados modificaron su funcionamiento habitual . Tanto el miércoles 31 de diciembre como el jueves 1 de enero , el esquema de colectivos, trenes y subtes presenta cambios temporales vinculados al cierre del año y al feriado nacional .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese marco, el Banco Central de la República dispuso asueto para el personal del sistema financiero durante ambas jornadas. Como consecuencia, las entidades bancarias no brindaron atención presencial, aunque se mantuvieron habilitadas las operaciones a través de home banking y la extracción de dinero en cajeros automáticos .

Para trabajadores públicos se informó que el 31 de diciembre rige el asueto administrativo y que el 1 de enero fue feriado nacional. Bajo ese esquema, los servicios en la ciudad funcionaron con cronogramas especiales .

Durante el 31 de diciembre , los colectivos circulan hasta las 20 horas , horario correspondiente a la última salida desde cada cabecera. En tanto, el 1 de enero el servicio funcionará entre las 7 y las 21 horas .

Las líneas de colectivos mantienen el 31 su frecuencia habitual durante gran parte del día, aunque en el tramo nocturno circularán menos unidades debido a la llegada del 2026 . El 1 de enero , el servicio operará con horario de feriado, lo que implica mayores demoras respecto de un día normal.

Cronograma del servicio de trenes

Trenes Argentinos difundió el esquema operativo para la víspera de Año Nuevo y el feriado posterior. Las líneas Roca, Mitre y Belgrano Sur prestan servicio el 31 de diciembre “con cronograma de sábado”, mientras que el 1 de enero lo hicieron “como domingo y feriado”.

En el caso de la línea Sarmiento, el funcionamiento también replica el horario de sábado durante el 31 y pasó al régimen de domingo y feriado en la jornada siguiente.

Cronograma del servicio de subtes

El subte opera con un régimen especial. El 31 de diciembre, las primeras formaciones de todas las líneas partieron a las 6 de la mañana, con modificaciones en las frecuencias y en los horarios del último servicio.

En la línea A, el último tren desde San Pedrito hacia Plaza de Mayo / Casa Rosada parte a las 21:06, mientras que en sentido contrario la última formación sale a las 21:32.

En la línea B, el último servicio desde J. M. Rosas hacia Urquiza / Leandro N. Alem parte a las 21:02, y el recorrido inverso cierra a las 21:32.

Recolección de residuos

El 31 de diciembre la recolección se realiza hasta las 17 horas. El servicio se reanuda el 1 de enero en el horario nocturno habitual.

La recolección de residuos será normal La recolección de residuos también se frenará. Archivos

Cementerios

El 31, el horario de visitas se extiende de 8 a 17, mientras que la administración atiende al público de 7 a 12 horas. El 1 de enero, los cementerios abren de 8 a 17, aunque no brinda servicios administrativos.

Dependencias comunales

Las dependencias comunales permanecieron sin atención al público durante el miércoles 31 y el jueves 1, en el marco del asueto administrativo y el feriado nacional.