El fin de una era: MTV apagó su señal después de 44 años

La dueña Paramount Global anunció el cierre de un medio que revolucionó la forma de difundir la música. Ahora apuntará a nuevas plataformas.

MTV revolucionó la manera de difundir la música.

Paramount Global confirmó este 31 de diciembre de 2025 el cierre definitivo de cinco de sus señales más emblemáticas: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, poniendo fin a una era que revolucionó la forma en que el mundo descubría y consumía música.

El apagón no es solo un movimiento empresarial, sino el ocaso de un fenómeno cultural que marcó a generaciones enteras, desde el estreno de "Thriller" de Michael Jackson en 1983 hasta los programas icónicos como MTV Unplugged, que redefinieron la conexión entre artistas y público.

MTV no fue sólo un canal de televisión: fue un laboratorio creativo que moldeó la cultura pop global. En los años 80 y 90, se convirtió en el escenario donde el grunge, el pop y el hip hop convivieron sin fronteras, con figuras como Nirvana, Britney Spears, Pearl Jam y Tupac Shakur como protagonistas.

Bye bye bye MTV MTV se despidió con "Bye Bye Bye" de NSYNC. Más allá de los videoclips, MTV fue testigo de momentos históricos, como la entrevista a David Bowie donde cuestionó la falta de representación de artistas afroamericanos, o las actuaciones acústicas que acercaron a los músicos a sus fans de una manera íntima y única.

Sin embargo, la revolución digital cambió todo. Con el auge de plataformas como YouTube, Spotify y TikTok, el público dejó de depender de la televisión para descubrir música. En 2011, MTV dejó de emitir videos musicales en su señal principal, trasladando ese contenido a canales secundarios, un síntoma claro de que el modelo tradicional estaba en declive, aunque su influencia cultural seguía viva en la memoria colectiva.

image ¿Qué pasará con MTV a partir de 2026? A partir de este año, las señales musicales de MTV dejarán de existir en países como Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil. Aunque Paramount Global no confirmó fechas para América Latina, todo indica que la medida será global. Sin embargo, la marca MTV no desaparecerá por completo: seguirá presente a través de plataformas digitales, redes sociales y eventos emblemáticos como los MTV Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs), que continuarán siendo vitrinas para artistas de todo el mundo. El enfoque ahora se centra en contenido bajo demanda y entretenimiento, con programas como Teen Mom y Geordie Shore, abandonando definitivamente su concepto original de música 24/7. Para muchos, este cambio representa el fin de una era en la que la música se compartía frente a la pantalla, en lugar de a través de algoritmos. MTV deja un legado imborrable, pero su formato televisivo tradicional se apaga, dando paso a una nueva forma de consumo cultural.

