El fin de una era: MTV apagó su señal después de 44 años

Paramount Global confirmó este 31 de diciembre de 2025 el cierre definitivo de cinco de sus señales más emblemáticas: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, poniendo fin a una era que revolucionó la forma en que el mundo descubría y consumía música.
El apagón no es solo un movimiento empresarial, sino el ocaso de un fenómeno cultural que marcó a generaciones enteras, desde el estreno de "Thriller" de Michael Jackson en 1983 hasta los programas icónicos como MTV Unplugged, que redefinieron la conexión entre artistas y público.
MTV no fue sólo un canal de televisión: fue un laboratorio creativo que moldeó la cultura pop global. En los años 80 y 90, se convirtió en el escenario donde el grunge, el pop y el hip hop convivieron sin fronteras, con figuras como Nirvana, Britney Spears, Pearl Jam y Tupac Shakur como protagonistas.
Más allá de los videoclips, MTV fue testigo de momentos históricos, como la entrevista a David Bowie donde cuestionó la falta de representación de artistas afroamericanos, o las actuaciones acústicas que acercaron a los músicos a sus fans de una manera íntima y única.
Sin embargo, la revolución digital cambió todo. Con el auge de plataformas como YouTube, Spotify y TikTok, el público dejó de depender de la televisión para descubrir música. En 2011, MTV dejó de emitir videos musicales en su señal principal, trasladando ese contenido a canales secundarios, un síntoma claro de que el modelo tradicional estaba en declive, aunque su influencia cultural seguía viva en la memoria colectiva.
¿Qué pasará con MTV a partir de 2026?
A partir de este año, las señales musicales de MTV dejarán de existir en países como Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil. Aunque Paramount Global no confirmó fechas para América Latina, todo indica que la medida será global.
Sin embargo, la marca MTV no desaparecerá por completo: seguirá presente a través de plataformas digitales, redes sociales y eventos emblemáticos como los MTV Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs), que continuarán siendo vitrinas para artistas de todo el mundo.
El enfoque ahora se centra en contenido bajo demanda y entretenimiento, con programas como Teen Mom y Geordie Shore, abandonando definitivamente su concepto original de música 24/7. Para muchos, este cambio representa el fin de una era en la que la música se compartía frente a la pantalla, en lugar de a través de algoritmos. MTV deja un legado imborrable, pero su formato televisivo tradicional se apaga, dando paso a una nueva forma de consumo cultural.
