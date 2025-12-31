Cuál es el ritual de Año Nuevo que se volvió furor para atraer pareja en 2026 + Seguir en









La consigna se viralizó en redes sociales como TikTok o Instagram. Se trata de una novedad para modificar la suerte de solteros y solteras.

Un nuevo ritual se hizo furor para conseguir pareja en 2026.

Con la llegada de cada Año Nuevo, resurgen costumbres y prácticas simbólicas que prometen modificar la suerte en distintos aspectos de la vida. En esta oportunidad, uno de los rituales que más repercusión tuvo en redes sociales fue el de esconderse debajo de la mesa a medianoche para atraer el amor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La propuesta se viralizó con fuerza en TikTok e Instagram, donde acumuló millones de visualizaciones y comentarios tanto de jóvenes como de adultos.

¿Cuál es el ritual de año nuevo viral para encontrar pareja en 2026? El ritual que ganó mayor popularidad para encontrar pareja en 2026 consiste en ubicarse debajo de una mesa justo a las 00, mientras suenan las campanadas, y visualizar la relación deseada con la intención de atraer el amor verdadero y vínculos comprometidos.

Se trata de una práctica simbólica, sin respaldo científico, pero muy difundida en distintos países de Latinoamérica. Quienes la realizan creen que permite manifestar una pareja estable o fortalecer la vida afectiva durante el año que comienza, siempre que esté acompañada por una intención clara y un deseo personal consciente.

año nuevo.jpg Cada Año Nuevo aparecen distintos rituales. Archivo Cómo hacer el ritual de Año Nuevo viral para atraer el amor en 2026 Ubicarse debajo de una mesa apenas comienzan las campanadas de las 00 horas .

Permanecer allí durante algunos segundos o minutos, según la creencia personal.

Concentrarse en el deseo amoroso , imaginando una relación sana, estable y recíproca.

Salir de la mesa cuando finaliza el brindis, dejando que “la energía haga el resto”. El significado del ritual está asociado al plano emocional y simbólico, ya que la mesa representa el hogar, la unión y la intimidad. En redes sociales, muchas personas aseguran que funciona, mientras otras lo toman como un juego divertido para comenzar el año con esperanza y buena energía.

Otros rituales de Año Nuevo para atraer pareja Además del ritual bajo la mesa, existen otras prácticas populares que suelen repetirse cada fin de año con el mismo objetivo: Vela roja : consiste en encender una vela roja y realizar una visualización positiva del amor que se desea atraer. Este color simboliza la pasión y la energía romántica , mientras que la visualización refuerza la intención.

Cinta roja y canela : se recomienda usar ropa interior roja y morder un trozo de canela a medianoche mientras se decreta la llegada del amor de la vida .

Hoja de laurel: se debe escribir la palabra “amor” en una hoja de laurel y, al comenzar el nuevo año, enterrarla en una maceta, con la creencia de que así florecerá la vida amorosa. Estos rituales, más allá de su efectividad real, funcionan como una forma de canalizar deseos, renovar expectativas y comenzar el 2026 con una actitud positiva frente al amor.