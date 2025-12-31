Ola de calor extremo: el SAME asistió al menos a 190 personas en la Ciudad de Buenos Aires

Las altas temperaturas trajeron fuertes consecuencias sanitarias por golpes de calor. Esto obligó a la intervención de los sistemas de salud.

La jornada del martes 30 de diciembre estuvo marcada por temperaturas extremas y una sensación térmica que alcanzó los 38 grados , situación que derivó en múltiples intervenciones del sistema de salud . En ese contexto, 190 personas fueron atendidas por el SAME tras presentar golpes de calor en distintos puntos de la ciudad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con información oficial , entre los pacientes asistidos se contabilizaron 100 mujeres , 88 hombres y 2 personas sin datos de identificación. Todos los casos se registraron en barrios porteños y requirieron atención médica inmediata debido a los efectos de las altas temperaturas .

Según precisaron fuentes del SAME a la Agencia Noticias Argentinas , el total de asistidos incluyó a 180 adultos y 10 menores de edad . Dentro de ese grupo, 27 personas necesitaron derivación a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires para una evaluación más exhaustiva.

Los datos oficiales surgieron del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISep) , que centralizó la información correspondiente a las atenciones realizadas durante la jornada.

Ante escenarios de calor extremo , los especialistas recomendaron adoptar una serie de medidas preventivas para reducir riesgos en la salud:

Hidratarse de manera constante, incluso antes de sentir sed.

Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 17 , franja horaria de mayor intensidad térmica.

Usar ropa liviana y de colores claros , que facilite la ventilación corporal.

Priorizar alimentos frescos , como frutas y verduras, y reducir el consumo de comidas pesadas.

Permanecer en lugares frescos o con sombra y realizar pausas frecuentes durante actividades al aire libre.

Practicar actividad física temprano por la mañana o al atardecer, cuando las temperaturas descienden.

Alerta naranja por calor extremo en CABA

El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico para el resto de la semana en la Ciudad de Buenos Aires, donde se esperaron temperaturas máximas de hasta 39 grados. No obstante, el organismo anticipó la posibilidad de lluvias aisladas para el 31 de diciembre.

Para la jornada actual, el SMN mantuvo vigente una alerta naranja por temperaturas extremas, con una máxima prevista de 37 grados. Este nivel de advertencia tuvo un impacto moderado a alto en la salud, con riesgos elevados para grupos vulnerables como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Alerta amarilla por altas temperaturas

Además, el organismo meteorológico emitió una alerta amarilla que abarcó distintas regiones del país:

Buenos Aires : centro y noroeste.

La Pampa : centro y este de la provincia.

Neuquén : sector noroeste.

Mendoza : sureste provincial.

Córdoba : sur, centro y noreste.

Entre Ríos: sureste, centro y zona oeste.

Este tipo de alertas también representó un riesgo para la salud, especialmente en los grupos de riesgo, por lo que las autoridades insistieron en extremar las medidas de cuidado frente a las temperaturas extremas.