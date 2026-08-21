Nueva VTV en agosto 2026: quiénes pueden hacer la revisión en talleres particulares

El esquema permite ampliar los puntos de control, pero los centros deben estar registrados y contar con equipamiento homologado para operar.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) atraviesa una modificación importante durante agosto. El nuevo esquema permite que la inspección pueda hacerse en talleres particulares, concesionarias e importadores, pero la apertura no significa que cualquier establecimiento pueda ofrecer el servicio automáticamente. El lugar tiene que cumplir con las exigencias técnicas y estar incorporado al Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

La modificación surgió del Decreto 196/2025 . La norma abrió un registro nacional, público, gratuito y digital para que los talleres puedan inscribirse y realizar revisiones técnicas en distintas categorías de vehículos. La medida busca ampliar la oferta y terminar con la necesidad de que el control quede concentrado exclusivamente en plantas concesionadas.

El cambio central es que la revisión técnica ya no tiene que hacerse sí o sí en una planta tradicional. El artículo 34 actualizado de la reglamentación de la Ley de Tránsito establece que la RTO puede hacerse en cualquier taller, concesionaria o importador que tenga capacidad para comprobar las condiciones mínimas exigidas y que sea considerado Taller de Revisión Técnica.

El punto que genera más dudas es la diferencia entre un taller mecánico particular y un taller habilitado para hacer RTO . Con tener un taller no alcanza. Para realizar la inspección, el establecimiento debe formar parte del registro correspondiente y cumplir los requisitos fijados por la Secretaría de Transporte. La Resolución 32/2026 establece que ese registro funciona mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Por eso, durante agosto los conductores no deberían interpretar la reforma como una autorización general para llevar el auto a cualquier mecánico del barrio. La habilitación depende de que el establecimiento esté registrado y de que pueda emitir la documentación oficial correspondiente.

Qué requisitos debe cumplir un taller para hacer la revisión

El nuevo régimen establece controles técnicos específicos para los establecimientos que quieran incorporarse. Entre otras cuestiones, deben disponer de instalaciones aptas, equipamiento adecuado y un sistema para registrar las revisiones realizadas, sus resultados y las causas de eventuales rechazos. Además, cada Taller de Revisión Técnica debe funcionar bajo la dirección técnica de un profesional responsable que sea ingeniero matriculado.

La apertura del registro nacional también permite que nuevos prestadores se incorporen al sistema. La inscripción es digital y gratuita, y la Secretaría de Transporte concentra la información de los establecimientos y de las inspecciones efectuadas. A su vez, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó a cargo de la fiscalización y auditoría del cumplimiento del régimen.

El procedimiento técnico tampoco queda al criterio de cada taller. Las unidades tienen que ser revisadas de acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos por la normativa vigente. El objetivo es que un vehículo inspeccionado en un establecimiento habilitado tenga que superar los mismos controles técnicos previstos para la RTO.

Una vez hecha la inspección, el taller debe emitir el Certificado de Revisión Técnica (CRT) y comunicar la información a la Secretaría de Transporte para que quede incorporada a la base de datos. También debe entregar la identificación correspondiente para poner en el parabrisas y un certificado digital con la misma validez.

Entonces, ¿puedo elegir cualquier taller para hacer la VTV?

La respuesta fácil es no. La principal novedad de agosto no es que todos los talleres particulares hayan pasado a funcionar como plantas de VTV, sino que existe un marco nacional que permite incorporarlos al sistema. La posibilidad de hacer la revisión en un establecimiento privado depende de que ese lugar figure entre los talleres habilitados y de las reglas que se aplican en la jurisdicción correspondiente.

Para el conductor, la consecuencia más importante es una mayor cantidad de lugares donde hacer la revisión, siempre que estén incorporados al registro y habilitados para operar. Antes de sacar turno, conviene verificar que el establecimiento tenga autorización para emitir una RTO válida. Llevar el auto a un taller mecánico que no esté registrado no reemplaza la revisión obligatoria, ni genera un certificado válido.