VTV: desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para hacerla + Agregar ámbito en









Se habilita la apertura del sistema y se amplía la red de prestadores. Los establecimientos que cumplan requisitos podrán operar como centros.

La VTV ingresa en una nueva etapa

El sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) quedó oficialmente modificado y desde este jueves se habilita la posibilidad de que talleres mecánicos y concesionarios se inscriban para realizar el servicio, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y de control establecidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión implica el fin del esquema concentrado en plantas exclusivas y habilita una red más amplia de prestadores. Según lo informado, el objetivo es descentralizar el servicio, ampliar la oferta y reducir los tiempos de espera para los usuarios.

Qué dijo Macri sobre la medida En el marco de la confirmación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, sostuvo: "Oficialmente terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para hacer la VTV".

Cómo será la implementación Los establecimientos que quieran prestar el servicio deberán inscribirse en un registro oficial y cumplir con condiciones técnicas, equipamiento obligatorio y auditorías periódicas. La autoridad de aplicación será la encargada de habilitar y fiscalizar cada centro de verificación.

La decisión implica el fin del esquema concentrado en plantas exclusivas y habilita una red más amplia de prestadores. Según lo informado, el objetivo es descentralizar el servicio, ampliar la oferta y reducir los tiempos de espera para los usuarios. El sistema mantendrá los mismos estándares de control en materia de seguridad vial, emisiones y condiciones generales del vehículo.

Más prestadores y cambios en el sistema Con la apertura del esquema, se espera una mayor capilaridad territorial del servicio. Talleres de barrio, concesionarios oficiales e importadores podrán sumarse a la red de VTV, lo que ampliará las opciones disponibles para los automovilistas. La implementación será progresiva y dependerá del avance en las habilitaciones, en un proceso que buscará ordenar la transición hacia el nuevo modelo de verificación vehicular.