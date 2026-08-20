El sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) quedó oficialmente modificado y desde este jueves se habilita la posibilidad de que talleres mecánicos y concesionarios se inscriban para realizar el servicio, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y de control establecidos.
VTV: desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para hacerla
Se habilita la apertura del sistema y se amplía la red de prestadores. Los establecimientos que cumplan requisitos podrán operar como centros.
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La decisión implica el fin del esquema concentrado en plantas exclusivas y habilita una red más amplia de prestadores. Según lo informado, el objetivo es descentralizar el servicio, ampliar la oferta y reducir los tiempos de espera para los usuarios.
Qué dijo Macri sobre la medida
En el marco de la confirmación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, sostuvo: "Oficialmente terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para hacer la VTV".
Cómo será la implementación
Los establecimientos que quieran prestar el servicio deberán inscribirse en un registro oficial y cumplir con condiciones técnicas, equipamiento obligatorio y auditorías periódicas. La autoridad de aplicación será la encargada de habilitar y fiscalizar cada centro de verificación.
El sistema mantendrá los mismos estándares de control en materia de seguridad vial, emisiones y condiciones generales del vehículo.
Más prestadores y cambios en el sistema
Con la apertura del esquema, se espera una mayor capilaridad territorial del servicio. Talleres de barrio, concesionarios oficiales e importadores podrán sumarse a la red de VTV, lo que ampliará las opciones disponibles para los automovilistas.
La implementación será progresiva y dependerá del avance en las habilitaciones, en un proceso que buscará ordenar la transición hacia el nuevo modelo de verificación vehicular.