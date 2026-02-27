Detectaron un caso de gripe aviar en CABA y sugieren "evitar el contacto" + Seguir en









Lo confirmó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), tras analizar muestras en cisnes coscoroba en la Reserva Ecológica Costanera Sur. Se realizarán monitoreos en parques y reservas.

“La IAAP es una enfermedad viral contagiosa que afecta tanto a las aves domésticas como a las silvestres. Dado su potencial zoonótico, puede transmitirse a las personas, aunque es poco habitual", afirmaron desde Senasa.

Tras varios análisis, se registró un caso de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en cisnes coscoroba en la Reserva Ecológica Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires. Debido a esto, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recomendó a las personas que asisten a parques, plazas y reservas de CABA que “eviten el contacto directo con aves silvestres”.

Este nuevo registro coincide con los casos detectados durante la presente semana en General Madariaga, Ranchos y Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Por lo que, el organismo sanitario nacional, junto al Ministerio de Salud de la Nación, llevarán a cabo actividades de rastrillaje y monitoreo en parques que cuenten con cuerpos de agua en la jurisdicción. Allí, se recolectarán muestras para determinar la circulación del virus y efectuar las medidas de control sanitario correspondientes.

“Es importante aclarar que las palomas y gorriones presentan muy baja susceptibilidad al virus y no cumplen un rol significativo en su transmisión”, ratificó Senasa.

Por otro lado agregaron que, "las infecciones pueden producirse por contacto directo frecuente con aves infectadas o superficies contaminadas con el virus, pero no se transmite por el consumo de carne aviar ni de huevos". El primer caso de la enfermedad se dio en 2023 y fue controlada.

Además, se trata de una enfermedad que cuando se presenta en aves de corral provoca el cierre de exportaciones para productos aviares. El reporte en Ranchos y en Lobos frenó las ventas al exterior. En este momento, están en riesgo exportaciones por casi u$s250 millones por productos aviares. No obstante, desde el Senasa aclararon que el impacto comercial es considerablemente menor en comparación con los brotes de 2023.