ANSES ya habilitó la inscripción a las Becas Progresar: requisitos, documentación y montos

Abrió la convocatoria 2026 para estudiantes de nivel obligatorio, superior y formación profesional en todo el país.

El pago de las becas se deposita en la cuenta bancaria a nombre del titular que lo recibe.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la inscripción a las Becas Progresar 2026 , un programa destinado a jóvenes que buscan finalizar la escuela, cursar estudios terciarios o universitarios, o capacitarse en oficios.

Cada una de las inscripciones cumple con condiciones específicas de edad, ingresos y trayectoria académica. El trámite se realiza de manera digital y exige validación de datos personales, académicos y socioeconómicos.

Pueden postularse argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos cinco años de residencia legal y DNI. Edad entre 17 y 24 años para quienes inician una carrera; hasta 30 años para estudiantes avanzados; sin límite etario en enfermería. Además, deben haber concluido el nivel medio sin materias pendientes y cursar en universidades o institutos públicos, con excepciones puntuales en privadas.

Estudiantes de entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria, con ingresos familiares inferiores a tres SMVM; condición de alumno regular; cumplimiento del avance académico; vacunación completa o en curso; realización de cursos de orientación vocacional y laboral.

Otros:

Pueden inscribirse personas de 18 a 24 años, o hasta 40 años si no cuentan con empleo formal, con ingresos individuales dentro del mismo tope económico.

progresar-celular.jpg

Tipos de Becas Progresar

La estructura del plan contempla distintas metas educativas:

Progresar Obligatorio: acompaña a quienes cursan primaria o secundaria con el fin de reducir la deserción y promover la terminalidad educativa en edades tempranas.

Progresar Superior: orientado a carreras terciarias y universitarias, se controla el porcentaje de materias aprobadas según el año de cursada y la institución debe estar reconocida oficialmente.

Progresar Trabajo: financia cursos de formación profesional estratégicos y trayectos vinculados al mercado laboral formal.

Progresar Enfermería: al igual que superior se controla el porcentaje de materias aprobadas según el año de cursada y la institución debe estar reconocida oficialmente.

progresar_becas.jpg_792575817.webp

Documentación necesaria

El proceso requiere validación digital de identidad y situación académica con la siguiente documentación:

DNI vigente

Constancia de CUIL

Certificación de alumno regular

Inscripción a la carrera

Declaración jurada de ingresos del grupo familiar o personales según corresponda.

En casos específicos, pueden requerirse certificados adicionales que acrediten residencia legal.

La carga de datos se realiza en la web oficial o en la aplicación Progresar+.

A partir de agosto, las Becas Progresar aumentarán un 56,5%.

Montos de las Becas Progresar en 2026

El esquema económico se define por resolución anual y se abona en cuotas mensuales. El valor mensual de la beca se liquida durante el ciclo lectivo y una parte puede retenerse hasta acreditar regularidad y avance académico. El monto exacto varía según la línea y el nivel educativo, con actualización conforme a la normativa vigente.

En todos los casos, el tope de ingresos permitido equivale a:

Tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (3 SMVM) por grupo familiar en Progresar Obligatorio y Superior.

Tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (3 SMVM) de ingreso personal en Progresar Trabajo.

El programa apunta a sostener la continuidad educativa mediante asistencia económica condicionada al cumplimiento de metas académicas y administrativas.