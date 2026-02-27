La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la inscripción a las Becas Progresar 2026, un programa destinado a jóvenes que buscan finalizar la escuela, cursar estudios terciarios o universitarios, o capacitarse en oficios.
ANSES ya habilitó la inscripción a las Becas Progresar: requisitos, documentación y montos
Abrió la convocatoria 2026 para estudiantes de nivel obligatorio, superior y formación profesional en todo el país.
Cada una de las inscripciones cumple con condiciones específicas de edad, ingresos y trayectoria académica. El trámite se realiza de manera digital y exige validación de datos personales, académicos y socioeconómicos.
Quiénes acceden a las Becas Progresar de ANSES
Cada línea presenta requisitos diferenciados:
- Progresar Superior:
Pueden postularse argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos cinco años de residencia legal y DNI. Edad entre 17 y 24 años para quienes inician una carrera; hasta 30 años para estudiantes avanzados; sin límite etario en enfermería. Además, deben haber concluido el nivel medio sin materias pendientes y cursar en universidades o institutos públicos, con excepciones puntuales en privadas.
- Progresar Obligatorio:
Estudiantes de entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria, con ingresos familiares inferiores a tres SMVM; condición de alumno regular; cumplimiento del avance académico; vacunación completa o en curso; realización de cursos de orientación vocacional y laboral.
- Otros:
Pueden inscribirse personas de 18 a 24 años, o hasta 40 años si no cuentan con empleo formal, con ingresos individuales dentro del mismo tope económico.
Tipos de Becas Progresar
La estructura del plan contempla distintas metas educativas:
Progresar Obligatorio: acompaña a quienes cursan primaria o secundaria con el fin de reducir la deserción y promover la terminalidad educativa en edades tempranas.
Progresar Superior: orientado a carreras terciarias y universitarias, se controla el porcentaje de materias aprobadas según el año de cursada y la institución debe estar reconocida oficialmente.
Progresar Trabajo: financia cursos de formación profesional estratégicos y trayectos vinculados al mercado laboral formal.
Progresar Enfermería: al igual que superior se controla el porcentaje de materias aprobadas según el año de cursada y la institución debe estar reconocida oficialmente.
Documentación necesaria
El proceso requiere validación digital de identidad y situación académica con la siguiente documentación:
DNI vigente
Constancia de CUIL
Certificación de alumno regular
-
Inscripción a la carrera
Declaración jurada de ingresos del grupo familiar o personales según corresponda.
En casos específicos, pueden requerirse certificados adicionales que acrediten residencia legal.
La carga de datos se realiza en la web oficial o en la aplicación Progresar+.
Montos de las Becas Progresar en 2026
El esquema económico se define por resolución anual y se abona en cuotas mensuales. El valor mensual de la beca se liquida durante el ciclo lectivo y una parte puede retenerse hasta acreditar regularidad y avance académico. El monto exacto varía según la línea y el nivel educativo, con actualización conforme a la normativa vigente.
En todos los casos, el tope de ingresos permitido equivale a:
Tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (3 SMVM) por grupo familiar en Progresar Obligatorio y Superior.
Tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (3 SMVM) de ingreso personal en Progresar Trabajo.
El programa apunta a sostener la continuidad educativa mediante asistencia económica condicionada al cumplimiento de metas académicas y administrativas.
