El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 143, en medio de las intensas ráfagas provocadas por el viento Zonda. La adolescente y otra ocupante fueron rescatadas con vida y evolucionan favorablemente.

Tragedia en Mendoza: un matrimonio murió tras la caída de un árbol cuando iba a buscar a su hija por sus 15 años.

La muerte de un matrimonio por la caída de un árbol en medio de una alerta amarilla por el viento Zonda conmocionó a la provincia de Mendoza . Según se supo en las últimas horas, la pareja viajaba junto su hija, que cumplía 15 años, para celebrar junto a sus seres queridos.

El matrimonio fue identificado como Fabio Germán Pompei, de 46 años, y Fabiana Piedi , vecinos oriundos de la localidad de Charcas de Coria , situada en el departamento de Luján de Cuyo. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, ambos fallecieron después de que un árbol de gran porte se desplomara sobre una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 143 , a la altura del kilómetro 621 , en el sector conocido como Paso de Las Carretas .

El primer aviso llegó al 911 a través de varios llamados que reportaban la caída del árbol sobre el rodado. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 18° y equipos de emergencia verificaron que dos vehículos estaban involucrados en el siniestro.

Los socorristas hallaron los cuerpos de las dos personas fallecidas dentro de uno de los coches, mientras que en el otro permanecía atrapada su hija adolescente de 15 años que viajaba junto con otra mujer de 52 años , oriunda de Río Cuarto, Córdoba.

La pareja falleció cuando un árbol cayó sobre la camioneta en la que viajaban durante una alerta por viento Zonda. La adolescente sobrevivió al accidente y permanece internada fuera de peligro.

Tras el rescate, las dos sobrevivientes fueron trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli . Fuentes sanitarias indicaron que ambas evolucionan de manera favorable y permanecen fuera de peligro. La adolescente sufrió lesiones compatibles con el impacto y permanece acompañada por familiares y profesionales. Andrea Roxana Fariña , la mujer de 52 años, presentó traumatismos de distinta consideración, aunque sin riesgo de vida.

La fuerza del accidente quedó reflejado también en el estado del auto. La estructura del techo sobre las plazas delanteras colapsó por completo: el parante izquierdo quedó retorcido hacia el interior del habitáculo, el parabrisas desapareció y los bomberos debieron cortar parte de la carrocería para poder rescatar a las víctimas. En contraste, la parte trasera conservó gran parte de su estructura, una diferencia que explica por qué la adolescente y la otra ocupante lograron sobrevivir.

La fuerza del accidente quedó reflejado también en el estado del auto. La estructura del techo sobre las plazas delanteras colapsó por completo.

Con el correr de las horas se conoció que la familia se dirigía a un fin de semana especial que habían organizado con motivo del cumpleaños de la adolescente. En ese sentido, antes del accidente, la menor había viajado con las divisiones del Club Banco Mendoza para participar de una jornada deportiva de hockey en San Rafael.

Aunque estaba previsto que regresara junto a la delegación durante la noche, sus padres decidieron ir a buscarla personalmente para pasar el día con ella y la intención era ultimar detalles de la fiesta de cumpleaños prevista para el fin de semana siguiente.

Operativo especial por el viento Zonda

Las fuertes ráfagas que afectaban la zona obligaron además a desplegar un operativo especial sobre la calzada ante el riesgo de que otros árboles cedieran. Se dispusieron cortes preventivos mientras los rescatistas trabajaban para remover el tronco y liberar el vehículo. En el lugar intervinieron policías, bomberos y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Cabe mencionar que el viento Zonda es un fenómeno meteorológico característico de la región de Cuyo que se produce cuando masas de aire provenientes del Pacífico descienden por la vertiente oriental de los Andes tras perder humedad. Al bajar, el aire se comprime y calienta de manera brusca, lo que genera ráfagas de viento seco y caliente que pueden superar los 100 km/h y provocar una caída abrupta de la humedad relativa. Sus efectos incluyen la caída de árboles, cortes de luz, incendios forestales y accidentes de tránsito.