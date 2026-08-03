Inscripción a Progresar Trabajo: hasta cuándo hay tiempo, requisitos y cómo anotarse

La convocatoria de ANSES continúa abierta hasta noviembre de 2026. Conocé quiénes pueden acceder, cuánto se cobra y cómo inscribirse.

La inscripción a Progresar Trabajo estará abierta hasta el 27 de noviembre de 2026.

La Secretaría de Educación , dependiente del Ministerio de Capital Humano, mantiene abierta la inscripción para Progresar Trabajo , una de las líneas del programa de becas destinada a personas que buscan capacitarse en oficios y formación profesional .

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A diferencia de Progresar Obligatorio y Progresar Superior, cuyos períodos de inscripción ya finalizaron, esta convocatoria seguirá vigente durante varios meses . Además, quienes resulten beneficiarios recibirán una asistencia económica mensual, cuya liquidación está a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) .

La inscripción para Progresar Trabajo permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre de 2026 , según confirmó la Secretaría de Educación. Durante ese período, los interesados podrán completar la solicitud siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el programa .

Esta línea está orientada a quienes realizan cursos de formación profesional certificados y buscan mejorar sus oportunidades de inserción laboral . La convocatoria permanece disponible por más tiempo que las demás becas Progresar para facilitar el acceso a nuevas capacitaciones durante el año.

Para acceder a Progresar Trabajo, los postulantes deben cumplir con una serie de condiciones relacionadas con la edad, la situación económica y la capacitación elegida.

Entre los principales requisitos se encuentran:

tener entre 18 y 24 años al momento de la inscripción

al momento de la inscripción las personas que no poseen empleo formal pueden inscribirse hasta los 35 años , además de las excepciones previstas para grupos prioritarios

, además de las excepciones previstas para grupos prioritarios ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y contar con DNI

en el país y contar con DNI que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

estar matriculado en un curso o trayecto de formación profesional certificado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)

El cumplimiento de estos requisitos será verificado durante el proceso de evaluación de cada solicitud.

¿Cuánto se cobra por Progresar Trabajo y cuál es el esquema de pago?

Los beneficiarios de Progresar Trabajo reciben una beca mensual de $35.000 mientras cursan la capacitación aprobada por el programa.

El pago no se acredita en su totalidad todos los meses. ANSES deposita el 80% del beneficio de manera mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que la institución educativa certifique la regularidad y la finalización del curso correspondiente.

Una vez validado el trayecto formativo, el estudiante puede acceder al porcentaje retenido, completando así el cobro total de la beca.

¿Qué cursos o capacitaciones están contemplados por el INET?

Progresar Trabajo incluye cursos y trayectos de formación profesional y capacitación laboral certificados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Estas propuestas están orientadas al aprendizaje de oficios y al desarrollo de competencias que favorezcan la inserción en el mercado laboral.

Las capacitaciones pueden pertenecer a diferentes áreas técnicas y productivas, siempre que formen parte de la oferta educativa reconocida por el INET. Por ese motivo, antes de inscribirse, es importante verificar que el curso elegido se encuentre habilitado dentro del programa.

Quienes cumplan con todos los requisitos y completen correctamente la inscripción podrán acceder a la beca mensual durante el período de cursada, siempre que mantengan la regularidad y acrediten la finalización de la capacitación correspondiente.