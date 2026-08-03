La investigación avanzó tras el análisis de cámaras de seguridad y movimientos previos al ataque. También detuvieron a una mujer vinculada al sospechoso, mientras buscan determinar quién ordenó el homicidio ocurrido en un supermercado de Vicente López.

Mafia china en Vicente López: detuvieron a un exgendarme acusado de ser sicario y cobrar u$s5.000 por un crimen.

Un exgendarme retirado fue detenido acusado de ser el autor material del asesinato de Chen Jian , un ciudadano chino de 35 años ejecutado de un disparo en la cabeza dentro de un supermercado de Carapachay, Vicente López . Según los investigadores, el sospechoso habría cobrado u$s5.000 por cometer el crimen, en una trama vinculada a la mafia china .

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El homicidio ocurrió el viernes por la noche , cuando un hombre bajó de una Toyota SW4 y atacó a Chen Jian mientras se encontraba en un comercio propiedad de sus familiares, ubicado sobre la calle Cajaraville . Tras el disparo, el agresor escapó del lugar.

La investigación quedó a cargo del fiscal Gastón Larramendi , titular de la UFI Vicente López Oeste , junto con efectivos de la Policía Bonaerense y la Sub DDI de Vicente López . En las últimas horas, detuvieron a Luis Ayala , de 58 años , señalado como presunto sicario, y a Adriana Cecilia Amado , de 48 años , acusada de colaborar en la fuga y pareja del sospechoso.

Según fuentes del expediente, Amado habría declarado que Ayala recibió u$s5.000 por el crimen . Además, el análisis de cámaras de seguridad determinó que ambos habían estado en el supermercado horas antes del asesinato e incluso habían realizado compras allí.

La investigación avanzó tras el análisis de cámaras de seguridad y movimientos previos al ataque. También detuvieron a una mujer vinculada al sospechoso, mientras buscan determinar quién ordenó el homicidio ocurrido en un supermercado de Vicente López.

Los investigadores reconstruyeron que el atacante abandonó la Toyota SW4 utilizada inicialmente y escapó en un Peugeot 208 hacia San Martín . El seguimiento de las cámaras permitió ubicar los domicilios de los sospechosos en la zona de Libertad, partido de Merlo .

Otra pista clave fue el pago de las compras realizadas en el supermercado, efectuado mediante una billetera virtual, cuyos datos permitieron vincular a los acusados con el lugar.

Durante el allanamiento a la vivienda de Ayala, la Policía secuestró tres pistolas, teléfonos celulares y ropa de Gendarmería. Además, el ex efectivo registra una deuda superior a los $17 millones, según datos del Banco Central.

El fiscal Larramendi continúa investigando quién ordenó el crimen y quién contrató al presunto sicario. Las principales hipótesis apuntan a una posible participación de una organización mafiosa china, aunque también se analiza la existencia de un conflicto personal.

Un crimen con sello mafioso

El asesinato de Chen Jian volvió a poner bajo la lupa la violencia vinculada a organizaciones criminales de origen chino. Durante años, investigadores señalaron que estas estructuras evitaban que miembros de la propia comunidad ejecutaran directamente los ataques y recurrían a sicarios externos.

Uno de los antecedentes más resonantes fue el crimen de Yucheng Chen, asesinado de un disparo en la cabeza el 2 de julio de 2023 frente a su comercio en Balvanera. El ataque ocurrió delante de su esposa y su hija menor de edad.

Por ese homicidio fue condenado a prisión perpetua Jeremías Cardozo, un delincuente de la zona oeste, aunque los investigadores nunca lograron identificar a quien habría ordenado el asesinato.