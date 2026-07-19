Libreta AUH de ANSES: cómo presentarla por Internet y sin turnos

La Libreta AUH puede cargarse desde la web o la app mi ANSES.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden presentar la Libreta AUH de manera completamente digital a través de Mi ANSES , sin necesidad de asistir a una oficina, ni solicitar turno. El trámite permite acreditar que los niños y adolescentes cumplieron con los controles de salud, el calendario obligatorio de vacunación y la asistencia escolar, requisitos indispensables para acceder al 20% del beneficio que ANSES retiene mensualmente.

La presentación de la libreta es obligatoria para todos los beneficiarios de la AUH. Una vez aprobada por el organismo, ANSES liquida el monto acumulado correspondiente al porcentaje retenido durante el período establecido. Para 2026, el organismo informó que el plazo de presentación se extiende hasta el 31 de diciembre.

La Libreta AUH es el documento mediante el cual ANSES verifica que los niños, niñas y adolescentes alcanzados por la Asignación Universal cumplieron con los requisitos previstos por la normativa para mantener el beneficio.

En ella se certifica que los menores realizaron los controles médicos correspondientes a su edad, recibieron las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación y asistieron regularmente a un establecimiento educativo cuando corresponde.

La presentación anual de esta documentación tiene una consecuencia económica directa . ANSES paga todos los meses el 80% del valor de la AUH y retiene el 20% restante. Ese porcentaje acumulado solamente se liquida cuando el organismo aprueba la Libreta presentada por el titular.

Además de habilitar el cobro del dinero retenido, la libreta es una herramienta para verificar el cumplimiento de controles sanitarios y educativos, que forman parte de las condiciones del programa de protección social administrado por ANSES.

Cómo subir la Libreta AUH desde Mi ANSES

Para completar el trámite hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la página oficial o desde la aplicación Mi ANSES.

Una vez dentro del sistema, se debe acceder a Hijos > Libreta AUH. Ahí aparece la información registrada para cada hijo o hija por quien se cobra la asignación. El primer paso consiste en revisar que los datos personales sean correctos y verificar qué secciones aún restan completar.

Si falta acreditar información de salud, vacunación o educación, el sistema permite generar el formulario correspondiente. Ese documento debe imprimirse en una sola hoja y llevarse al centro de salud y al establecimiento educativo para que completen los campos requeridos y coloquen las firmas y sellos correspondientes.

Después hay que sacar una foto nítida del formulario o escanearlo. ANSES recomienda que la imagen esté completa, sin recortes, con buena iluminación y en formato JPG. Finalmente, el archivo debe cargarse nuevamente desde Mi ANSES, para finalizar la presentación digital.

¿Qué pasa si no presento la Libreta antes de la fecha límite?

La presentación de la Libreta no modifica el derecho a seguir cobrando la AUH, pero sí impacta directamente sobre el dinero retenido por ANSES.

Si el titular no realiza el trámite dentro del plazo establecido, pierde la posibilidad de cobrar el 20% acumulado correspondiente al período que exige acreditar la documentación. Desde 2021, ANSES aclaró que la falta de presentación ya no provoca automáticamente la baja de la asignación, aunque sí impide acceder al monto retenido.

En caso de que el trámite digital no pueda completarse, la libreta también puede presentarse personalmente en una oficina de ANSES, sin necesidad de solicitar turno.

ANSES

Requisitos obligatorios: controles de salud, vacunas y educación

Los datos que se acreditan mediante la Libreta dependen de la edad del niño o adolescente. Para todos los beneficiarios es obligatorio certificar el cumplimiento de los controles sanitarios y del Calendario Nacional de Vacunación correspondiente.

En el caso de los menores que ya tienen edad escolar, también debe acreditarse la asistencia regular a un establecimiento educativo reconocido. Estas certificaciones deben ser completadas por las instituciones correspondientes y luego incorporadas al formulario emitido por ANSES.