Detuvieron a uno de los responsables de prender fuego un patrullero de la Policía de la Ciudad

En la madrugada de este miércoles, personal de la División de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad arrestó a Fernando David Yurquina uno de los responsables del incendio provocado del patrullero que quedó detenido en la Avenida de Mayo el miércoles pasado durante la protesta de los jubilados. Fue identificado como hincha de All Boys de Floresta.

Jorge Macri destacó el accionar de la Policía de la Ciudad

El jefe de gobierno porteño Jorge Macri felicitó a la Policía de la Ciudad "por su rápido accionar" a través de su cuenta de X (ex Twitter) y expresó: "Uno de los responsables de incendiar el patrullero ya fue detenido. Que les quede claro: no van a quedar impunes. No vamos a descansar hasta que todos estos delicuentes sean detenidos y llevados a la justicia".