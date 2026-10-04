La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó cuáles son los medios habilitados para pagar el Monotributo y así poder evitar que se acumulen muchas obligaciones pendientes, ya que eso puede traer consecuencias.
Deuda de monotributo en ARCA: qué opciones tenés para regularizar tu situación hoy
Existen distintos canales digitales y bancarios para cancelar obligaciones pendientes, incluidos QR, homebanking, débito automático y tarjeta.
-
Alerta Pequeños Contribuyentes: ARCA cambia una fecha decisiva en el calendario fiscal
-
Recategorización del Monotributo ARCA: fechas del próximo período y quiénes deben hacerla
Las alternativas van desde aplicaciones oficiales y homebanking hasta billeteras virtuales, cajeros automáticos, débito automático y tarjeta de crédito. Además, desde agosto rige el último cuadro de valores actualizado para cada categoría.
Billeteras virtuales y código QR: la forma más rápida de cancelar tu deuda
Una de las opciones más sencillas es ingresar al Portal de Monotributo y dirigirse a la sección “Próximo vencimiento”. Desde ahí se puede generar un código QR y completar el pago con una billetera virtual.
Quienes ya tienen períodos vencidos también pueden regularizar la situación desde la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), donde es posible consultar y cancelar tanto el capital adeudado como los intereses acumulados. También están disponibles otras alternativas:
-
ARCA Móvil y Mi Monotributo, para consultar y abonar la cuota mensual
homebanking, mediante la generación y pago de un VEP
débito automático desde una cuenta bancaria
cajeros Banelco y Link para la obligación del mes en curso
tarjeta de crédito por internet, teléfono o débito automático
En el caso de los cajeros automáticos, el pago alcanza únicamente al período actual y no incluye intereses correspondientes a meses anteriores.
¿Cuánto demoran en acreditarse los pagos con tarjeta de crédito?
La tarjeta de crédito permite pagar el Monotributo de distintas maneras, ya sea desde internet, por vía telefónica o con débito automático. Sin embargo, ARCA advierte que este medio no siempre se refleja de manera inmediata. La acreditación puede demorar hasta 10 días hábiles, así que conviene tener en cuenta ese plazo si existe una deuda pendiente o un vencimiento cercano.
En cambio, las opciones digitales a través de herramientas como el VEP, homebanking o billeteras permiten gestionar el pago directamente desde las plataformas habilitadas.
Qué componentes integran tu cuota y cómo impactan al momento de pagar
La cuota mensual del Monotributo está formada por tres componentes:
-
impuesto integrado, que reemplaza IVA y Ganancias
aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), destinado a la jubilación
aporte a la obra social
El importe total depende de la categoría y del tipo de actividad. Desde la categoría C, quienes prestan servicios pagan más que quienes realizan venta de cosas muebles. Los valores vigentes en octubre son:
-
categoría A: $49.527,18 en servicios y venta
categoría B: $56.379,08 en servicios y venta
categoría C: $66.020,12 en servicios y $64.530,58 en venta
categoría D: $84.612,93 en servicios y $82.564,81 en venta
categoría E: $119.811,45 en servicios y $108.267,51 en venta
categoría F: $150.784,21 en servicios y $129.930,65 en venta
categoría G: $230.312,94 en servicios y $158.815,05 en venta
categoría H: $522.706,68 en servicios y $317.895,01 en venta
categoría I: $963.747,86 en servicios y $474.992,78 en venta
categoría J: $1.167.299,76 en servicios y $580.793,69 en venta
categoría K: $1.614.446,04 en servicios y $702.103,24 en venta
Estos importes son los mismos que empezaron a regir el 1° de agosto de 2026. No todos los contribuyentes pagan los tres componentes completos, quienes además trabajan en relación de dependencia abonan solamente el impuesto integrado, ya que jubilación y obra social quedan cubiertas por el empleador.
Los jubilados, por su parte, están exceptuados del aporte a la obra social. Por el otro lado, quienes incorporan adherentes deben pagar un aporte adicional por cada uno. Los trabajadores independientes promovidos ingresan el 1% de lo facturado durante el mes, pero en el Monotributo Social se paga únicamente la mitad del componente correspondiente a obra social.
- Temas
- Monotributo
- ARCA
- Deuda