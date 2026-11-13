ARCA confirmó que este grupo de monotributistas deberá pagar más de $100.000 en noviembre 2026

Los importes vigentes desde agosto se mantienen durante el anteúltimo mes del año. Las cuotas cambian según la actividad y el nivel de ingresos declarado.

Los monotributistas de las categorías más altas deberán afrontar cuotas superiores a los $100.000 durante noviembre. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantiene los valores que empezaron a regir el 1° de agosto, por lo que este mes no habrá un nuevo aumento en el régimen simplificado.

El importe depende de la categoría y de la actividad declarada . Desde el nivel E, tanto quienes prestan servicios como quienes venden cosas muebles superan ese monto mensual. En las categorías siguientes, la diferencia entre ambas actividades se amplía y puede alcanzar varios cientos de miles de pesos.

La cuota reúne el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la contribución a la obra social . Por eso, aunque dos contribuyentes tengan la misma categoría, pueden pagar importes distintos si sus actividades corresponden a rubros diferentes. Existen excepciones para ciertos grupos, como jubilados y personas que ya aportan a otro régimen previsional.

Las escalas vigentes durante noviembre son las establecidas por ARCA desde agosto. El parámetro principal es la facturación bruta acumulada en los últimos 12 meses . Los topes anuales de ingresos brutos para cada categoría son:

El límite máximo para permanecer en el régimen es de $126.610.838,75 anuales. Si un contribuyente supera ese tope, puede quedar excluido del monotributo y pasar al régimen general, con las obligaciones fiscales que le corresponden. Los valores no se modifican durante noviembre. La próxima actualización de los parámetros está prevista para el esquema semestral de 2027.

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Cuánto hay que pagar a ARCA, según cada categoría

Los importes mensuales incluyen los tres componentes obligatorios del régimen. Desde la categoría C, el total cambia según se trate de prestación de servicios o venta de cosas muebles. Estos son los valores que corresponden a noviembre:

Prestación de servicios:

Categoría A: $49.527,18

Categoría B: $56.379,08

Categoría C: $66.020,12

Categoría D: $84.612,93

Categoría E: $119.811,45

Categoría F: $150.784,21

Categoría G: $230.312,94

Categoría H: $522.706,68

Categoría I: $963.747,86

Categoría J: $1.167.299,76

Categoría K: $1.614.446,04

Venta de cosas muebles:

Categoría A: $49.527,18

Categoría B: $56.379,08

Categoría C: $64.530,58

Categoría D: $82.564,81

Categoría E: $108.267,51

Categoría F: $129.930,65

Categoría G: $158.815,05

Categoría H: $317.895,01

Categoría I: $474.992,78

Categoría J: $580.793,69

Categoría K: $702.103,24

El pago mensual se realiza a través de los medios habilitados por ARCA. Los contribuyentes pueden consultar la deuda y generar el volante electrónico de pago (VEP) desde el portal del Monotributo, con CUIT y clave fiscal. Es importante verificar el importe correspondiente a la categoría registrada antes de cancelar la obligación.

Mariano Fuchila

¿Me tengo que recategorizar antes de fin de año?

No. La próxima recategorización semestral del monotributo vence el 5 de febrero de 2027. Por lo tanto, durante noviembre y diciembre no es necesario hacer ese trámite. Para saber si corresponde cambiar de categoría, cada contribuyente debe revisar los parámetros de su actividad durante los últimos 12 meses y compararlos con los límites vigentes.

ARCA toma en cuenta la facturación acumulada, los alquileres devengados, la superficie afectada al trabajo y el consumo de energía eléctrica. Si alguno de esos indicadores supera el máximo de la categoría actual, o queda por debajo del mínimo correspondiente, se debe elegir el nivel que refleje la actividad real. Si los parámetros permanecen dentro de los límites establecidos, no hace falta modificar la inscripción.

El trámite se gestiona desde el portal Monotributo de ARCA, con CUIT y clave fiscal. El sistema permite consultar la facturación registrada y utilizar esa información para definir si corresponde cambiar de escala. Quienes llevan menos de seis meses desde el inicio de actividades no deben recategorizarse.