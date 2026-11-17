La próxima revisión semestral tiene fecha confirmada. Los contribuyentes tendrán que controlar sus ingresos, alquileres y consumo energético.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero mantiene once niveles de inscripción, con límites anuales que varían según la actividad económica.

Los pequeños contribuyentes deberán volver a revisar su situación fiscal durante los primeros meses de 2027. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantiene un calendario de actualizaciones semestrales para definir si cada trabajador independiente debe conservar su inscripción o modificarla según su actividad.

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El procedimiento permite ajustar la categoría según los ingresos y otros indicadores económicos. Quienes emiten facturas por servicios, desarrollan trabajos independientes o comercializan productos deben controlar sus operaciones antes de que termine el año. Una diferencia entre los valores registrados y los límites establecidos puede obligar a modificar la inscripción.

La próxima recategorización del monotributo va a ser en febrero de 2027 y tendrá como fecha límite el 5 de febrero . El calendario de ARCA establece dos instancias obligatorias de revisión durante el año: una en febrero y otra en agosto.

Para esta oportunidad, los contribuyentes deberán analizar el movimiento de su actividad durante los últimos 12 meses. Puntualmente, para la revisión de febrero se considera el semestre que finaliza en diciembre y se toman los parámetros del período anual evaluado.

El trámite tiene carácter obligatorio cuando alguno de los indicadores supera o queda por debajo de los límites de la categoría vigente . Si no hubo modificaciones que justifiquen un cambio, el contribuyente permanece en el mismo nivel sin necesidad de presentar una declaración adicional.

La actualización también puede incidir en el importe mensual que se debe abonar. Una vez confirmada la nueva categoría, los valores empiezan a aplicarse desde el período fiscal de febrero. Quienes tengan menos de seis meses de actividad quedan exceptuados de esta instancia.

Para el resto, es importante revisar los comprobantes emitidos, los gastos vinculados con el local y los demás indicadores que usa el organismo para definir el encuadre fiscal.

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Cómo saber si me corresponde

Para saber si corresponde una modificación, el primer paso es sumar los ingresos brutos obtenidos durante los últimos 12 meses. Se debe considerar el total acumulado del período. Si supera el máximo de su inscripción actual, tendrá que avanzar al nivel que sigue, siempre que cumpla con los parámetros restantes. ARCA también contempla otros cuatro indicadores:

superficie afectada: los metros cuadrados del establecimiento donde se desarrolla la actividad

energía eléctrica: el consumo anual expresado en kilovatios hora (kWh)

alquileres devengados: el monto total correspondiente al alquiler del inmueble utilizado para trabajar

precio unitario: el valor máximo del producto más caro comercializado, en el caso de la venta de cosas muebles

No todos los parámetros se aplican a cualquier contribuyente. Quienes trabajan sin un establecimiento propio no deben considerar la superficie afectada. También existen excepciones para localidades de hasta 40.000 habitantes.

La categoría debe contemplar todos los indicadores que correspondan a la actividad. No alcanza con estar por debajo del límite de facturación si otro parámetro supera el máximo permitido para ese nivel.

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ARCA: escalas vigentes del monotributo

Los valores que se toman en cuenta actualmente se actualizaron el 1° de agosto de 2026. La tabla oficial contempla once categorías, desde la A hasta la K, con topes de ingresos brutos anuales diferenciados según el nivel de actividad. Límites vigentes:

categoría A: hasta $12.009.410,45

categoría B: hasta $17.595.182,74

categoría C: hasta $24.670.494,31

categoría D: hasta $30.628.651,43

categoría E: hasta $36.028.231,33

categoría F: hasta $45.151.659,41

categoría G: hasta $53.995.798,87

categoría H: hasta $81.924.660,37

categoría I: hasta $91.699.761,90

categoría J: hasta $105.012.519,20

categoría K: hasta $126.610.838,75

Estos importes representan los topes máximos de facturación anual para cada nivel. El límite superior del régimen simplificado es de $126.610.838,75. Quienes superen ese monto pueden quedar excluidos y deberán pasar al régimen general.

Los parámetros también establecen límites para otros indicadores. Por ejemplo, el precio unitario máximo permitido para vender cosas muebles es de $716.840,77. En cuanto a los alquileres anuales, los topes varían entre $2.792.886,15 para las categorías iniciales y $8.378.658,45 para los niveles superiores.