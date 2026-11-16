Rodolfo Aguiar respondió a las declaraciones de Julio Cordero, secretario de Trabajo, quien defendió el trabajo no registrado. El titular de ATE planteó que ministros, secretarios y directores de empresas públicas dejen la estabilidad contractual y pasen al monotributo, por la mitad de su salario.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reaccionó a las declaraciones del secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero , y propuso que las primeras líneas del Poder Ejecutivo y de las empresas públicas pasen a ser monotributistas y facturen la mitad del sueldo. El funcionario había destacado el crecimiento del empleo informal y afirmó que “hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia”.

El titular del gremio de estatales nacionales, Rodolfo Aguiar, se hizo eco de las declaraciones de secretario nacional ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación y lo invitó a dejar de percibir la mitad de su sueldo y a cambiar de condición laboral. “Ya que destacan tanto el crecimiento del empleo precario, ¿Por qué entonces cada uno de los funcionarios no empieza a facturar por solo la mitad de su percepción actual? ”, planteó.

“Esta es una iniciativa seria que Sturzenegger debiera compartir y rápidamente implementar. Es el funcionario al que más le gusta ahorrar y podría cumplir así con su obsesión de pagarle al FMI”, dijo el dirigente sindical. Y arremetió contra los funcionarios libertarios: “No quieren al Estado cuando es para estar al servicio del pueblo pero, cuando se trata de su bolsillo, se abrazan a él y no lo quieren soltar”.

De acuerdo con el organigrama oficial, el Estado cuenta con 9 ministros que cobran $8.553.548,01 mensuales, 50 secretarios que cobran $7.834.476,01 y 134 subsecretarios que cobran $7.115.645,06. Con estos valores, tomados de información pública actualizada hasta agosto de 2026, el sindicato estimó que el ahorro anual en sueldos sería de $8.533.213.023,08 si pasaran a facturar la mitad de su sueldo, además del ahorro generado por las descargas sociales, que incluyen aportes jubilatorios y obra social.

La propuesta de ATE incluye a los directores de 33 empresas donde el Estado tiene propiedad mayoritaria. En ellas, los sueldos promedian $14.300.000 mensuales, aunque en algunos casos las remuneraciones superan ampliamente ese valor, como ocurre con el cargo directivo más alto de YPF, cuyo sueldo es de USD 83.000 mensuales, equivalentes a $130.310.000. A partir de estos valores, el sindicato estima que el ahorro adicional es de $3.613.260.000 anuales, totalizando $12.146.473.023.

Qué dijo Julio Cordero

El funcionario participó semanas atrás del segundo plenario que debate el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, en donde sostuvo que la prioridad de la gestión es “sostener el equilibrio fiscal, la baja inflacionaria, fomentar la generación de empleo y el crecimiento salarial”. En ese marco, entendió que "en noviembre del 2023 el salario promedio era de u$s500 y hoy es de u$s1.500". A su vez, sostuvo que serán rigurosos en que "no utilicen las empresas y las actividades la excusa del incremento salarial para ser trasladado al precio".

En otro pasaje de su respaldo a la reforma laboral, señaló que la ley viene a "transparentar una situación real, en la Argentina y el mundo, de que hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia con las obligaciones que conlleva. No todo el mundo quiere poner todo su tiempo a disposición de un empleador que lo dirige y que tiene una potestad sancionatoria por encima de lo que él pueda definir. Hay algunas personas quieren ser autónomas o monotributistas".

“Que Cordero, siendo la máxima autoridad laboral, argumente a favor del crecimiento del empleo informal es una franca demostración acerca del rotundo fracaso de la reforma laboral”, dijo y añadió que “se va a cumplir un año desde que la implementaron y no para de destruirse el empleo. Hasta ahora, el ajuste es para nosotros y para ellos solo los privilegios”.

Empleo formal vs informal y aumento del monotributo en la era Milei

Según el informe de distribución del ingreso del INDEC, el salario promedio del trabajo registrado es más del doble que el del empleo informal: $1.433.794 contra $706.204 en el segundo trimestre de 2026. En otras palabras, un trabajador informal gana menos de la mitad que uno con empleo registrado.

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), indican que hay 2.214.863 monotributistas, 8,7% más desde noviembre del 2023, mientras que hay 4,2% menos de empleados bajo relación de dependencia. Más de la mitad de los monotributistas activos en dicho sistema pertenece a la categoría A, cuyo tope de facturación es de $12.000.000 anuales.

Además, el monotributo no incluye aguinaldo, vacaciones pagas, aportes del empleador, cobertura de ART ni indemnización por despido, y quienes están inscriptos en ese régimen quedan fuera de los convenios colectivos y, por lo tanto, de las paritarias.