ARCA publicó los importes que rigen desde agosto 2026, con diferencias según la actividad y los aportes de cada contribuyente.

El vencimiento del monotributo alcanza a todas las categorías y terminaciones de CUIT. El atraso genera intereses, aunque una cuota impaga no implica la exclusión automática.

Los monotributistas tienen tiempo hasta el viernes 20 de noviembre para abonar la cuota mensual que corresponde a este período. La fecha de vencimiento es la misma para todas las categorías y no depende de la terminación del CUIT, según el calendario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ).

Quienes no paguen antes de ese día acumulan una deuda sobre la que se aplicarán intereses resarcitorios desde el día siguiente. El atraso no provoca la baja automática del régimen por una sola cuota impaga, pero sí puede generar complicaciones si se mantiene durante varios meses.

Los importes que deben tienen que abonar los contribuyentes dependen de su categoría y de si realizan locaciones y prestaciones de servicios o venta de cosas muebles . Los valores vigentes para noviembre son los establecidos por ARCA desde el 1 de agosto de 2026.

La categoría de cada contribuyente se define a partir de parámetros como los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses, la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados. En el caso de quienes venden productos , también se considera el precio unitario máximo de venta.

Desde agosto , el límite de facturación anual de la categoría A es de $12.009.410,45, mientras que el tope de la categoría K llega a $126.610.838,75. Entre ambos extremos se distribuyen las categorías intermedias, con límites que aumentan a medida que crecen los ingresos y los demás parámetros. Los topes anuales vigentes son:

Categoría A: $12.009.410,45

Categoría B: $17.595.182,74

Categoría C: $24.670.494,31

Categoría D: $30.628.651,43

Categoría E: $36.028.231,33

Categoría F: $45.151.659,41

Categoría G: $53.995.798,87

Categoría H: $81.924.660,37

Categoría I: $91.699.761,90

Categoría J: $105.012.519,20

Categoría K: $126.610.838,75

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Cuánto tengo que pagar a ARCA según mi categoría

La cuota mensual reúne el impuesto integrado y, cuando corresponde, los aportes al sistema jubilatorio y a la obra social. Por eso, el importe final cambia según la actividad declarada y la situación particular del contribuyente. Para quienes desarrollan locaciones y prestaciones de servicios, los valores mensuales son:

Categoría A: $49.527,18

Categoría B: $56.379,08

Categoría C: $66.020,12

Categoría D: $84.612,93

Categoría E: $119.811,45

Categoría F: $150.784,21

Categoría G: $230.312,94

Categoría H: $522.706,68

Categoría I: $963.747,86

Categoría J: $1.167.299,76

Categoría K: $1.614.446,04

En cambio, para quienes se dedican a la venta de cosas muebles, los importes son:

Categoría A: $49.527,18

Categoría B: $56.379,08

Categoría C: $64.530,58

Categoría D: $82.564,81

Categoría E: $108.267,51

Categoría F: $129.930,65

Categoría G: $158.815,05

Categoría H: $317.895,01

Categoría I: $474.992,78

Categoría J: $580.793,69

Categoría K: $702.103,24

Cómo pagar el monotributo y qué pasa si lo dejo vencer

El pago puede completarse desde el portal de Monotributo de ARCA, con clave fiscal. Una de las alternativas es generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde el servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA) y después cancelarlo mediante homebanking o una billetera virtual habilitada.

También se puede pagar con código QR, tarjeta de crédito, débito automático en cuenta bancaria y cajeros automáticos de las redes Banelco y Link. Algunas opciones permiten abonar la cuota del mes en curso, para cancelar períodos vencidos con intereses conviene consultar la deuda desde CCMA.

Si el pago no se acredita antes del 20 de noviembre, ARCA registra la obligación como impaga y empiezan a correr intereses resarcitorios desde el día siguiente. Por lo tanto, al momento de regularizarla, el contribuyente deberá cancelar el capital original y los recargos calculados hasta la fecha de pago.

La falta de pago de una sola cuota no implica quedar automáticamente excluido del régimen. La baja de oficio puede producirse cuando se acumulan 10 meses consecutivos sin pagar el impuesto integrado y/o las cotizaciones previsionales fijas. En ese caso, para volver a inscribirse es necesario regularizar las obligaciones pendientes, ya sea mediante el pago total o la incorporación de la deuda a un plan de pagos.