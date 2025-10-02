Día del encargado del edificio: Por qué se celebra la fecha y su escala salarial actual

El 2 de octubre se celebra en Argentina el Día del Encargado de Edificio con el objetivo de reconocer la labor de quienes son pieza clave en el funcionamiento de miles de departamentos.

Cada 2 de octubre se conmemora el Día del Encargado de Edificio en Argentina . Es una jornada que recuerda la creación del Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta (actual SUTERH) , en el año 1942. Desde ese momento, la fecha quedó asociada con el reconocimiento de una labor que es clave para el funcionamiento cotidiano de miles de edificios en todo el país.

Este año, la fecha celebrativa coincidió con la salida a la venta y al alquiler un departamento en la misma cuadra del edificio en el que se filmó la serie El Encargado, protagonizada por Guillermo Francella, lo que generó un revuelo por la locación que se volvió furor.

Según los datos de la planilla salarial de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) , en septiembre del 2025 los sueldos de los encargados varían según la categoría, si tienen vivienda incluida y otras funciones específicas.

En efecto, un encargado permanente con vivienda incluida puede cobrar desde $715.000 hasta $858.000 según la categoría correspondiente. Por su parte, uno sin vivienda puede llegar a percibir más de $1.000.000 en algunas categorías.

También hay posiciones como ayudantes, mayordomos, encargados guardacoches, con una escala salarial específica. Entre los adicionales de sus salarios se incluyen, además de la antigüedad, mantenimiento de zonas comunes como piletas, limpieza de cocheras, limpieza de jardines, entre otros.

A pesar de que la base legal y el convenio colectivo establecen salarios relativamente altos para muchas categorías, los encargados con menor responsabilidad o con funciones más acotadas (por ejemplo media jornada, encargados temporarios o sin vivienda) terminan con ingresos bastante menores. También hay variaciones fuertes según la zona, la exigencia del edificio y las tareas que realizan.

Guillermo Francella y su genial encargado de edificio

La serie El Encargado, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, tiene como protagonista a Eliseo, interpretado por Guillermo Francella, un personaje cuya vida gira en torno al edificio que administra.

Eliseo lleva varios años siendo el administrador del consorcio, vive en una casita en la terraza y construyó con el tiempo un conocimiento bastante amplio sobre la vida de los habitantes del edificio, desde sus horarios y secretos, hasta las debilidades de cada uno. Precisamente todo ese bagaje es el que aplicará cuando la amenaza de una nueva tecnología llegue a ese edificio para disputar su fuente de trabajo. Y allí será cuando Francella, en la piel de Eliseo, despligue su habilidad para que las estrategias poco santas de su encargado sean vistas con humor por la audiencia.

francella el encargado @elencargadoserie

Francella logró un papel con el típico humor que lo caracteriza. El Eliseo que compone logra ser tan amable como aterrador en ocasiones y tan astuto como lo requiera su objetivo. Con humor y mucha crítica, El Encargado se convirtió un éxito en las plataformas de streaming.