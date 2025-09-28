La cuadra de "El Encargado": venden un penthouse con pileta y quincho, dónde es y cuánto vale

Por ser en dos plantas también es dúplex con terraza. Perfil del público interesado en una zona dinámica, tradicional, cotizada y de alta demanda en CABA.

El comedor formal con pisos de parquet y salida a la terraza cubierta conecta con el área social del primer nivel.

La cuadra de Arribeños al 1.600, en Belgrano, se convirtió en un lugar de interés cultural además de residencial. Fue el escenario principal de “El Encargado” , la serie protagonizada por Guillermo Francella , y ahora volvió a ganar notoriedad con la salida a la venta de un penthouse dúplex de casi 400 metros cuadrados con pileta, quincho y terraza propia. El edificio de Arribeños 1.682/1.684, que funcionó como locación secundaria de la tercera temporada, es el que alberga esta propiedad.

La producción de “El Encargado”, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, con guion de Andrés Duprat , fue realizada por Disney+ a través de Star Original Productions. Francella interpreta a Eliseo, un encargado que construye un verdadero reino de poder en el consorcio.

Su rol, cargado de astucia y manipulación, marcó el pulso de la vida vecinal y convirtió a la ficción en un fenómeno de audiencia. El edificio de Arribeños 1.630 fue el escenario central, mientras que la torre contigua se usó en varias escenas secundarias, entre ellas el hall de entrada y la vivienda de un personaje que termina enfrentado con Eliseo.

Disney +Trailer de El Encargado 3 en donde también se ven escenas filmadas en el edificio próximo (en el cual salió el penthouse en venta) sobre Arribeños al 1600 (Video: Disney +)

El rodaje en la zona consolidó una estética porteña muy reconocible: calles empedradas, arboledas añejas y fachadas de mediados del siglo XX. La repercusión hizo que muchos curiosos se acercaran a fotografiarse en la cuadra.

Para los vecinos, el proceso de filmación implicó ajustes de convivencia, aunque finalmente destacaron la buena organización del equipo de producción y el ingreso adicional que recibió el consorcio por el uso de los espacios comunes.

Cómo es el penthouse en venta

El penthouse, que por estar en dos niveles también es dúplex, se organiza en dos plantas y tiene 9 ambientes más dependencias. La primera planta conserva un estilo tradicional: pisos de madera, living con chimenea y comedor en forma de “L”, ambos con salida al balcón.

El encargado Guillermo Francella, protagonista de El Encargado, la serie que lo tiene como figura central

El acceso se realiza a través de un palier privado que conduce a un distribuidor, donde la doble circulación interna separa las áreas sociales de las íntimas. En este nivel hay una master suite con vestidor, otra suite adicional y dos habitaciones con baño compartido.

La cocina es independiente, de grandes dimensiones, y conecta con el comedor formal y con el área de uso diario. También incluye lavadero, toilette y dependencia de servicio. En la segunda planta, a la que se llega por una escalera de madera o por un ingreso independiente, se ubican un quinto dormitorio en suite, un playroom de gran tamaño, un quincho con parrilla y una terraza con pileta propia. Este nivel funciona como un área de recreación y privacidad, ideal para familias numerosas.

Belgrano Penthouse Encargado Propiedades El edificio de Arribeños al 1600, donde se ubica el penthouse a la venta, fue una de las locaciones secundarias de El Encargado 3 Martín Pinus Real Estate

Martín Pinus, director de Martín Pinus Real Estate, explicó que el valor de referencia de la operación es de u$s3.100 por m2. “Este tipo de departamentos interesan a familias tradicionales que buscan mudarse desde una casa a un inmueble en altura, sin resignar comodidades. La posibilidad de tener parrilla, quincho y pileta propia dentro del mismo departamento es un diferencial enorme en la Ciudad”, señaló.

Según algunos portales especializados, en este parte de Belgrano, las propiedades usadas del mercado de alta gama oscilan entre u$s2.900 y u$s3.200, de acuerdo a datos de Reporte Inmobiliario, Zonaprop y Cabaprop.

Captura Youtube Guillermo Francella, Daniel Aráoz y Jimena Grandinetti (que realiza el papel la azafata Guadalupe), en el ingreso al edificio donde está el penthouse que salió en venta y la fachaca circular (Foto: Captura de Youtube)

Pinus destacó además que el segundo piso, con acceso independiente, “puede ser aprovechado por hijos que empiezan a tener mayor autonomía, o bien como un espacio de reuniones con amigos y actividades familiares, lo que refuerza la idea de una casa en altura y dentro del mercado inmobiliario premium”.

Zona con identidad propia

La arquitecta Dolores Tambussi, del estudio DMT y Asoc., analizó las características del barrio y del inmueble. “La cuadra de Arribeños al 1.600 es un buen ejemplo de cómo la arquitectura residencial de mediados y fines del siglo XX marcó la identidad de Belgrano. Se trata de edificios de fachadas sobrias, balcones amplios y ventanales generosos, en calles arboladas que refuerzan su perfil tradicional”, sostuvo.

Belgrano penthouse Propiedades Encargado El living principal se abre con ventanales al exterior; la chimenea y la doble circulación refuerzan la idea de casa en altura Martín Pinus Real Estate

Tambussi detalló: “Son edificios sólidos, con materiales nobles y líneas racionalistas, que todavía conservan la impronta de un Belgrano de clase media alta que buscaba modernidad sin perder elegancia.”

En el caso del inmueble donde está el penthouse en venta, Tambussi destacó la impronta sobria de su fachada beige y los ventanales verticales. “La planta baja elevada sobre pilotes y con áreas semicirculares vidriadas en el hall de acceso es un gesto distintivo de esa arquitectura, que buscaba dar transparencia y conexión con el espacio público”, añadió.

DSC01889 La cocina principal se extiende a lo largo del frente, con muebles blancos, mesada de granito y aberturas de aluminio con doble vidrio

Para la especialista, ese estilo le otorga valor patrimonial a la cuadra. “El conjunto de estas torres conforma un paisaje urbano muy particular: árboles añejos, veredas anchas y una arquitectura que refleja una etapa clave del crecimiento del barrio. No son edificios de lujo con amenities, pero su calidad constructiva y ubicación los convierten en piezas muy buscadas del mercado actual”, sostuvo.

En cuanto al penthouse, remarcó que se trata de “una tipología escasa en el mercado actual: departamentos de gran superficie, con doble circulación, escalera interna y un segundo piso destinado a ocio y privacidad”.

Mantiene características propias de otra época, como la amplitud de los ambientes y la presencia de nueve cuartos, algo inusual en desarrollos actuales. A ello se suman las renovaciones recientes, como las aberturas de aluminio con DVH, que mejoran el aislamiento.

DSC02169 La terraza superior incluye una pileta privada con solarium, un diferencial poco común en propiedades en altura en Belgrano

Según Tambussi, “son inmuebles concebidos para la vida familiar, con materiales nobles como pisos de madera, aberturas renovadas de aluminio con doble vidrio hermético y espacios que combinan amplitud con funcionalidad”.

Lo que dejó el rodaje

El edificio de Arribeños 1.682/1.684 fue escenario de reuniones de consorcio y de la vivienda de un personaje secundario enfrentado con Eliseo, el protagonista. El hall de entrada, con ventanales circulares y sectores vidriados alrededor de un pequeño jardín interior, apareció en varias tomas y se volvió una imagen distintiva de la tercera temporada.

Los vecinos, que al principio habían expresado temor por el movimiento de camiones y equipos técnicos, finalmente valoraron la convivencia armónica. El consorcio percibió ingresos adicionales por el alquiler de las instalaciones comunes, algo que sumó un incentivo económico para la comunidad del edificio.

El Encargado La cuadra de Arribeños al 1600 se convirtió en ícono tras la serie El Encargado. El edificio con columnas en “V” aparece en varias escenas

Aunque las filmaciones le dieron notoriedad, Pinus señaló que la cotización de la zona no está directamente influida por el fenómeno televisivo. “El valor se explica por la ubicación, los servicios y el perfil residencial. Sí se incrementaron las consultas por propiedades en la cuadra, lo que refleja un interés renovado en el área”, aclaró.

Belgrano, entre la pantalla y el mercado

La zona combina accesibilidad con un entorno residencial consolidado. El edificio se ubica a metros de las Barrancas de Belgrano, y cerca de las avenidas Del Libertador y Luis María Campos, lo que garantiza conectividad. El barrio ofrece colegios, universidades, clubes sociales y deportivos, servicios de salud y locales comerciales de cercanía.

DSC02134 En el segundo piso, el playroom funciona como un espacio de ocio con mesa de billar, ventanales y acceso a la terraza

Pinus describió: "Belgrano tiene un equilibrio particular: es residencial y tranquilo, con embajadas, casonas antiguas y calles empedradas, pero al mismo tiempo se renueva con edificios de alta gama y desarrollos modernos. Esa mezcla explica por qué mantiene uno de los valores de metro cuadrado más altos de la Ciudad”.

DSC02104 Uno de los dormitorios en suite, con luz natural y vistas abiertas, combina pisos de madera y diseño sobrio

El fenómeno de “El Encargado” transformó la cuadra en un atractivo cultural y turístico. Aunque la fama no se traduce en mayores valores de mercado, sí le dio visibilidad al corredor. Para los compradores, el atractivo adicional es simbólico: habitar un espacio que formó parte de una producción televisiva reconocida.

Pinus concluyó: “Se trata de una propiedad única en su tipo, con una ubicación privilegiada y todas las comodidades de una casa en altura. Creemos que tendrá una gran repercusión en el mercado”.