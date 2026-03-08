8M: crece el desempleo femenino y las mujeres dominan el sector de menores ingresos en Argentina

Un informe advirtió que creció el desempleo femenino y que la desigualdad económica se profundiza tras recortes en políticas públicas.

Un informe del CEPA advierte que las mujeres concentran el 64,2% del sector de menores ingresos en la Argentina.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos en el país y que la desocupación femenina alcanzó el 7,4%. El estudio también advierte que la desigualdad económica se agravó durante el último año, con mayor impacto entre mujeres jóvenes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El análisis, titulado "8 de marzo en perspectiva económica" , se basa en datos de la Encuesta Permanente de Hogares correspondientes al tercer trimestre de 2025 y examina la evolución de las brechas de género en el mercado laboral argentino.

Según el relevamiento, la tasa de desempleo de las mujeres llegó al 7,4% , un nivel superior al registrado entre los varones, que se ubicó en 5,9%. La situación resulta especialmente preocupante entre las mujeres de entre 14 y 29 años , donde la desocupación prácticamente duplica el promedio general.

El informe señala una marcada tendencia hacia la "feminización de la pobreza". De acuerdo con los datos recopilados, las mujeres concentran el 64,2% del sector de menores ingresos del país.

La desocupación femenina alcanzó el 7,4% y afecta con mayor fuerza a las mujeres jóvenes.

En contraste, los niveles más altos de ingresos siguen dominados por los varones . El estudio indica que el 63% de las personas ubicadas en el segmento de mayores ingresos son hombres.

Esta diferencia también se refleja en el sistema tributario. Las mujeres representan apenas el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales y cerca del 30% de los contribuyentes alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

Recortes en políticas de género

Otro de los aspectos que subraya el informe es el impacto del ajuste fiscal en los programas destinados a reducir las desigualdades entre varones y mujeres.

mujer-negocios-trabajando-oficina-computadora.jpg Las mujeres dedican en promedio tres horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado.

De acuerdo con el análisis del presupuesto nacional para 2026, siete de cada diez políticas públicas orientadas a disminuir las brechas de género sufrieron recortes o directamente fueron eliminadas.

Entre los casos más destacados aparece la moratoria previsional, que experimentó un recorte real del 41,71%. El estudio advierte que, tras su eliminación, nueve de cada diez mujeres no podrán acceder a una jubilación ordinaria.

El documento también señala la eliminación del programa de construcción de jardines de infantes, sin previsión de nuevas obras para el próximo año.

Además, la línea 144 (destinada a la atención y asesoramiento en situaciones de violencia de género) registró una caída del 23% en el crédito ejecutado entre 2023 y 2025.

Jubilada BROU Uruguay La eliminación de la moratoria previsional podría dejar sin jubilación a nueve de cada diez mujeres. (Foto: Freepik)

Reforma laboral y tareas de cuidado

El informe del CEPA también advierte que algunos cambios recientes en la legislación laboral podrían ampliar las desigualdades existentes.

Entre ellos se encuentra la incorporación del llamado “banco de horas”, un mecanismo que permite compensar las horas extra con tiempo de descanso en lugar de remunerarlas. Según el análisis, esta modalidad entra en tensión con la necesidad de previsibilidad que requieren las tareas de cuidado.

En Argentina, estas responsabilidades recaen mayoritariamente sobre las mujeres, quienes dedican en promedio tres horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado.

Por otro lado, la derogación de la Ley de Teletrabajo eliminó la única normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro del vínculo laboral.

Para el CEPA, este contexto refuerza un escenario en el que la retirada del Estado de las políticas de cuidado traslada esas responsabilidades a los hogares, lo que limita las oportunidades de inserción de las mujeres en el mercado laboral formal.