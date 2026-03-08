El polémico video del gobierno de Javier Milei por el Día internacional de la Mujer: "Agendas ideológicas absurdas" + Seguir en









La Casa Rosada difundió un video por el 8M en el que criticó al feminismo institucional y calificó como una “estafa millonaria” las políticas de género impulsadas por el Estado.

El Gobierno difundió un video por el 8 de marzo en el que cuestionó el feminismo institucional y las políticas de género impulsadas por el Estado.

El gobierno de Javier Milei difundió este 8 de marzo un video oficial por el Día Internacional de la Mujer en el que cuestionó duramente al feminismo institucional en Argentina. La pieza audiovisual critica al antiguo Ministerio de la Mujer y sostiene que las políticas de género impulsadas desde el Estado funcionaron como una estructura ideológica financiada con fondos públicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la pieza audiovisual, el Ejecutivo sostiene que durante años una causa legítima fue utilizada con fines políticos y terminó transformándose en una estructura estatal que, según su mirada, no logró resolver los problemas concretos que enfrentan las mujeres en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CasaRosada/status/2030644708335378815?s=20&partner=&hide_thread=false Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó.



Hoy la Argentina celebra a las mujeres… pic.twitter.com/Un83hpbOc2 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 8, 2026 Según el relato presentado, el punto de inflexión se produjo en 2019, cuando (de acuerdo con la visión oficial) comenzó una etapa en la que se destinaron recursos públicos a una agenda ideológica. En ese contexto, el video cuestiona el funcionamiento del antiguo Ministerio de la Mujer y lo presenta como un espacio utilizado para concentrar militancia política.

“Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria”, afirma el mensaje difundido por el Gobierno. En esa línea, el video sostiene que las políticas de género y diversidad impulsadas desde el Estado terminaron beneficiando únicamente a una minoría vinculada al activismo político.

Día de la mujer.webp La pieza audiovisual critica el rol del antiguo Ministerio de la Mujer y el uso de fondos públicos para agendas ideológicas. Télam De acuerdo con la postura del Ejecutivo, mientras se expandía lo que define como una agenda ideológica, la situación económica y social de muchas mujeres no mejoraba. El mensaje oficial sostiene que el esfuerzo de las argentinas se vio cada vez más afectado por factores como la inflación y la falta de soluciones concretas a los problemas cotidianos.

“Hoy el rumbo es claro: igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables”, afirma la locución del material difundido por la Casa Rosada. El modelo que propone el Gobierno El mensaje también busca reforzar la decisión del Ejecutivo de desmantelar estructuras estatales que considera innecesarias o ineficientes. Según el Gobierno, el objetivo es reemplazar ese esquema por un modelo basado en el mérito individual, la estabilidad económica y la seguridad. milei enojado La administración de Javier Milei defendió un modelo basado en la igualdad ante la ley y la libertad económica. Gentileza: Letra P En ese sentido, el video plantea que el reconocimiento a las mujeres no debe centrarse en la creación de organismos públicos, sino en generar condiciones para que puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades. “El verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados”, concluye el material difundido por el Gobierno, en un mensaje que marca un fuerte contraste con las consignas tradicionales del movimiento feminista en la Argentina durante el 8 de marzo.