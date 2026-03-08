8 de marzo: las mujeres lideran apenas el 17% de las empresas en Argentina

Así lo mostró un relevamiento nacional sobre la igualdad empresarial, que arrojó que la brecha llega al 9,6% en las grandes organizaciones. Además, indicó que a pesar de los avances globales, más del el 50% mantiene una baja o nula presencia femenina en sus estructuras.

Solo el 17% de las empresas argentinas son lideradas por mujeres , indicó un reciente estudio en el marco del Día de la Mujer . Además, destacó que la brecha llega a casi el 10% en el caso de las grandes organizaciones y que más de la mitad de las compañías mantiene una presencia femenina baja o casi nula.

Un relevamiento nacional del Instituto de Género e Inclusión de Insight 21 , dependiente de la Universidad Siglo 21 , llevó adelante un estudio para indagar sobre la igualdad de género en el sector empresarial argentino.

El estudio ofrece una radiografía sobre la participación de las mujeres en la toma de decisiones y la inversión de las organizaciones para cerrar las brechas existentes.

Un nuevo estudio reveló que el 82,8% de las compañías en el país tiene a un varón como máxima autoridad y, a pesar de los avances globales, el 55% de las organizaciones mantiene una baja o nula presencia femenina en sus estructuras.

Los resultados indican que la presencia femenina sigue siendo limitada: el 55% de las empresas relevadas exhibe una baja o nula participación de mujeres en su organización. Esta tendencia se profundiza en los cargos de mayor jerarquía , donde solo el 17,3% de quienes ocupan la posición de "número uno" son mujeres.

Esta cifra llega al 9,6% cuando se trata de empresas con más de 250 empleados, a pesar de ser aquellas que cuentan con mayor participación femenina: 65,4% cuenta con más de 25% de mujeres.

“La mayor participación de mujeres en la base de las organizaciones no se traduce automáticamente en su acceso a los puestos de decisión", explicó la directora del Instituto de Género y Diversidad de Insight 21 Laura Gaidulewicz.

mujeres-empresarias-1.jpg La presencia femenina sigue siendo limitada, luego de que el 55% de las empresas relevadas mostrara una baja o nula participación. ISTOCK

La necesidad de invertir en igualdad

El informe también advierte sobre una restricción en los recursos económicos ya que solo el 5,5% de las empresas encuestadas asignó un presupuesto específico para temas de género tanto en 2025 como en 2026.

En las grandes empresas, se detectó una desaceleración marcada: el 40% de las organizaciones con más de 250 empleados redujo su inversión durante el último año y prevé mantener esa tendencia para 2026.

Por otro lado, las compañías que incrementaron su inversión en un 10% o más respecto al año anterior cuentan con más de un 25% de mujeres en su estructura, mientras las que no cuentan con mujeres tampoco invierten en revertir la situación.

"Observamos una tendencia a la desinversión en esta agenda en las grandes empresas, justo cuando más se necesita acelerar la acción para evitar una 'generación perdida' de mujeres líderes", agregó Gaidulewicz y subrayó que "no basta con la buena voluntad para cerrar las brechas".

oficina "Es imperativo que las compañías integren la igualdad en su estrategia de negocios, vinculando recursos invertidos a indicadores de impacto", advirtieron desde Siglo 21. Freepik

"Es imperativo que las compañías integren la igualdad en su estrategia de negocios, vinculando recursos invertidos a indicadores de impacto que permitan corregir las desigualdades estructurales de manera sostenible, contribuyendo a la equidad e inclusión, y a los resultados económicos”, concluyó.

Otros datos destacados del relevamiento:

Segunda línea de mando: el 7,5% de las empresas no tiene mujeres en cargos que reportan directamente a la máxima autoridad, y un 35,6% tiene menos del 10% de participación femenina en este nivel.

el 7,5% de las empresas no tiene mujeres en cargos que reportan directamente a la máxima autoridad, y un 35,6% tiene menos del 10% de participación femenina en este nivel. Acciones positivas: solo el 22% de las empresas realiza acciones positivas para acelerar la igualdad, como programas de liderazgo y mentorías para mujeres.

solo el 22% de las empresas realiza acciones positivas para acelerar la igualdad, como programas de liderazgo y mentorías para mujeres. Brecha salarial: apenas el 2,3% de las compañías realiza auditorías periódicas para garantizar la equidad remunerativa.

apenas el 2,3% de las compañías realiza auditorías periódicas para garantizar la equidad remunerativa. Capacitación: solo el 23,5% lleva adelante acciones de sensibilización o formación en género, aunque la cifra asciende al 70,1% en empresas con estrategias formalizadas.

En cuanto a la infraestructura institucional, el estudio arroja que aproximadamente 7 de cada 10 empresas argentinas no cuentan con una estrategia escrita para promover la igualdad de género, y sólo la mitad de las que responden afirmativamente tienen indicadores de progreso.

No obstante, contar con una estrategia formalizada funciona como un motor de cambio: el 91% de las organizaciones que poseen este instrumento también tienen políticas de no discriminación y el 76,1% cuenta con mecanismos de prevención y tratamiento de casos, frente a un porcentaje significativamente menor en aquellas que carecen de un plan formal.

Gaidulewicz alertó que “la falta de paridad no es sólo un imperativo ético, sino que impacta en los resultados del negocio": "Las estructuras homogéneas refuerzan sesgos y limitan la innovación en entornos cambiantes. Es fundamental que las empresas pasen a la implementación de estrategias con indicadores de progreso que permitan romper el techo de cristal y trabajar sobre los peldaños rotos".