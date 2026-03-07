Paro docente: gremios adhieren a la convocatoria por el Día de la Mujer y no habrán clases en algunas provincias + Seguir en









El anuncio fue oficializado por CTERA. La representación sindical de cada provincia definirá si adhiere con paro o con otra modalidad. La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Córdoba confirmaron la medida.

No habrán clases en la ciudad ni en provincia de Buenos Aires.

En período de cierre de paritarias, los gremios docentes anunciaron que adherirán a las iniciativas anunciadas por el "paro internacional feminista" por el Día de la Mujer, aunque cada provincia definirá su postura. La medida replica una serie de movilizaciones que ocurrirán en todo el país, impulsadas por organizaciones políticas y gremiales.

Este 2026, el paro por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora no se realizará el domingo 8 de marzo, fecha oficial de la conmemoración, sino al día siguiente, el lunes 9 de marzo. La decisión busca garantizar un impacto real en los espacios laborales y educativos e incluirá movilizaciones en puntos céntricos de las principales ciudades del país.

Aún así, la implementación de la medida será definida por la representación gremial docente de cada provincia. Así lo precisó en un comunicado la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que convocó “a todas las organizaciones de base a participar y generar acciones con distintas modalidades acordes a lo que cada sindicato defina”.

En ese sentido, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que representa a los docentes porteños, y SUTEBA, el principal gremio bonaerense, adherirán al paro y no habrán clases en esos distritos. Lo mismo ocurrió con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

CTERA Mujeres CTERA adhirió al paro por el Día de la Mujer. La medida se suma al paro en universidades públicas, anunciada por personal docente y no docente en reclamo a la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Será desde el 16 hasta el 22 de marzo, prorrogando el comienzo del semestre educativo.

Paro docente por el Día de la Mujer: qué dijeron los gremios Distintos gremios se expresaron al respecto de las medidas de fuerza por el Día de la Mujer. En ese marco, CTERA destacó que "en un contexto nacional marcado por la crisis y las políticas de ajuste, rechazamos la reforma laboral, el proyecto de ley de libertad educativa y el severo desfinanciamiento del sistema educativo, que constituyen un retroceso y vulneran nuestros derechos". Asimismo, en un comunicado conjunto de la CGT, las CTA y otras organizaciones sociales, se remarcó la movilización con sede en la ciudad de Buenos Aires, que incluirán concentraciones en Plaza de Mayo y Congreso para llamar la atención sobre un contexto caracterizado por el "ajuste, precarización laboral, cierre de fábricas y despidos”. En el texto analizan que "estas medidas profundizan la feminización de la pobreza, al igual que la falta de entrega de alimentos, el cierre de programas esenciales y el abandono del Estado en áreas clave para la protección y promoción de los derechos de las mujeres y diversidades. Asimismo, denunciamos las violencias ejercidas desde el gobierno nacional de Milei contra las y les trabajadores”, señala el comunicado.