Empieza la Feria del Libro de Buenos Aires 2026 edición N° 50: grandes invitados, debates y talleres al público

Esta edición se prepara para recibir a grandes representantes del mundo literario de Asia, Europa y Latinoamérica. Se esperan debates, talleres abiertos al público y más. El evento durará hasta el 11 de mayo.

"La institución hoy cumple cincuenta años: merece educación, merece estar a la altura. Pero el público tiene su libertad”, recalcaron desde la Fundación El Libro.

La edición número 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires comienza este jueves en el predio de La Rural , hasta el lunes 11 de mayo y este año traerá una serie de apuestas innovadoras. Su primer día contará con reflexiones y debates acerca de tópicos actuales como el bienestar, las plataformas digitales y propuestas para participar activamente. También habrá conferencias, talleres abiertos a todo el público y hasta un diálogo de inauguración entre protagonistas del mundo literario argentino.

Durante esta edición, el evento abrirá sus puertas de lunes a viernes de 14 a 22, mientras que los fines de semana y feriados funcionará desde las 13 hasta las 22 . En lugar del discurso inaugural tradicional, habrá un diálogo literario protagonizado por las escritoras Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero , con la coordinación de la periodista María O’Donnell .

El presidente de la Fundación El Libro Christian Rainone destacó para este año una vocación de pluralidad al sostener que desde su sector quieren "que se hable de los libros, de las discusiones, no que se hable de que hubo abucheos o de alguna otra cosa". "La institución hoy cumple cincuenta años: merece educación, merece estar a la altura. Pero el público tiene su libertad”, recalcó en diálogo con Infobae.

En esta edición aniversario, Perú será el país que figure como Invitado de Honor con el lema “Caminos que nos unen”, inspirado en el Qhapac Ñan. Su espacio de 500 metros cuadrados incluirá librería, zona infantil, auditorio y una muestra destacada titulada “Vanguardias del Sur: Idea, arte y polémica desde los Andes”, organizada por la Casa de la Literatura Peruana.

La delegación estará integrada por 60 representantes del ámbito cultural, incluyendo escritores, editores, ilustradores y narradores en lenguas originarias. Además, la Feria reunirá figuras clave de la literatura mundial, entre ellas los dos Premios Nobel Mo Yan y J. M. Coetzee. También participarán autores reconocidos como Leonardo Padura, Andrea Bajani, Kiran Desai y Pilar Quintana, junto a una extensa lista de invitados de Europa, América y Asia.

feria del libro En esta edición aniversario, Perú será el país que figure como Invitado de Honor con el lema “Caminos que nos unen”, inspirado en el Qhapac Ñan.

La Feria del Libro 2026 tendrá por primera vez shows en vivo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires llega a su edición 2026 con un gran cambio: por primera vez sumará shows en vivo como parte central de la programación. El evento cumple 50 años y, bajo el lema "La Feria de siempre, como nunca la viste", apunta a ampliar su alcance más allá del público habitual del mundo editorial. El cronograma incluirá recitales, streaming, espacios interactivos, invitados internacionales, actividades especiales y la participación de Perú como país invitado de honor. A continuación, conocé los detalles.

En cuanto a las entradas, habrá distintas modalidades. El ingreso general tendrá un costo diferenciado: de lunes a jueves será de $8.000, mientras que viernes, fines de semana y feriados tendrá un valor de $12.000.

Cada ticket incluye un chequelibro de $12.000 que podrás utilizar en librerías adheridas una vez finalizada la Feria, y cupones por el valor del abono que adquiriste habilitados en todos los stands de libros del evento. Para más información, visitá el sitio web oficial (https://www.feriadellibro.ar/). También habrá acceso gratuito en determinados casos. De lunes a jueves, a partir de las 20, se podrá ingresar sin cargo (excepto los propios días de apertura y cierre de la edición).

También habrá acceso gratuito en determinados casos. De lunes a jueves, a partir de las 20, se podrá ingresar sin cargo (excepto el jueves 23 de abril y el lunes 11 de mayo). Además, no pagan entrada menores de 12 años acompañados de un mayor, docentes con acreditación (recibo de sueldo o comprobante), personas con discapacidad (que lleven el certificado), delegaciones escolares registradas y quienes lleven la tarjeta o app del "Pase Cultural".

Por otro lado, estudiantes, jubilados y pensionados podrán entrar sin costo de lunes a viernes (con excepción de feriados), presentando la documentación correspondiente directamente en el ingreso.