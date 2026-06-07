Una propuesta divertida para los jubilados: la noticia de IPS que alegró a sus beneficiarios + Agregar ámbito en









El organismo bonaerense organizó una jornada recreativa para sus beneficiarios con actividades y propuestas

Los jubilados del IPS pudieron disfrutar de una jornada recreativa. Imagen: Magnific

El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires (IPS) es el organismo encargado de administrar las jubilaciones y pensiones de miles de bonaerenses. A través de sus prestaciones, garantiza el acceso a los haberes mensuales para quienes concluyeron su etapa laboral y para distintos grupos de beneficiarios.

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Sin embargo, la tarea del IPS no se limita únicamente a la liquidación y el pago de jubilaciones y pensiones. El organismo también impulsa distintas iniciativas destinadas a promover el bienestar, la integración social y la participación activa de las personas mayores en toda la provincia.

En ese marco, durante los últimos años se multiplicaron las propuestas recreativas, culturales y comunitarias orientadas a fortalecer los vínculos entre jubilados y pensionados. Una de las actividades más recientes tuvo lugar en la ciudad de Tandil y reunió a cientos de participantes en una jornada especialmente pensada para el entretenimiento y la socialización.

Jubilados Los beneficiarios bonaerenses disfrutaron de una jornada recreativa. Imagen: Pexels

Con más de 500 participantes: cómo fue el bingo recreativo en Tandil El IPS llevó adelante un bingo recreativo en la ciudad de Tandil que convocó a más de 500 jubilados y pensionados de la región. La actividad se desarrolló en un clima de alegría y camaradería, con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro para las personas mayores.

La jornada reunió a beneficiarios de distintas localidades que pudieron compartir una tarde de entretenimiento, juegos y sorteos. Además de la propuesta lúdica, el evento buscó fortalecer los vínculos sociales y promover la participación comunitaria entre los asistentes. Bingo El IPS organizó un bingo en Tandil para sus jubilados. Imagen: Magnific Desde el organismo destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que complementan las prestaciones previsionales con actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados bonaerenses. El bingo recreativo forma parte de una serie de acciones impulsadas por el IPS para fomentar la inclusión, la recreación y el envejecimiento activo, generando espacios donde los beneficiarios puedan encontrarse, compartir experiencias y disfrutar de actividades especialmente diseñadas para ellos. Cronograma de pagos de mayo 2026 para jubilados y pensionados de IPS El Instituto de Previsión Social informó que los haberes correspondientes al mes de mayo de 2026 comenzaron a abonarse según el siguiente cronograma: Jueves 28 de mayo Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Pensiones sociales no contributivas. Viernes 29 de mayo Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por otra parte, el organismo recordó que el vencimiento del pago por ventanilla fue establecido para el 23 de junio de 2026, fecha límite para percibir los haberes mediante esa modalidad.

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