Día Mundial del SIDA: el 98% de las infecciones en Argentina se dan por relaciones sexuales sin métodos de prevención

El 45% de los diagnósticos en el país se realizan tarde, cuando las personas ya tienen una carga viral alta y su salud está comprometida.

La falta de campañas de prevención y el acceso limitado a preservativos aumentan la propagación del virus.

Cada 1 de diciembre se se conmemora el Día Mundial del SIDA (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida), un evento que busca aumentar la conciencia pública sobre el VIH , promover la prevención y reducir el estigma asociado a quienes viven con el virus de la inmunodeficiencia humana.

En Argentina, el 98% de las infecciones se producen debido a relaciones sexuales sin protección . A pesar de los avances médicos y el tratamiento, aún persisten altos índices de diagnóstico tardío y una alarmante falta de prevención, factores que ponen en riesgo la salud de miles de personas.

La Fundación Huésped , una de las principales organizaciones dedicadas a la lucha contra esta enfermedad en el país, resalta que cada año alrededor de 6.400 personas reciben el diagnóstico, de las cuales un 45% lo hace en una fase avanzada, cuando su sistema inmunológico ya está comprometido.

La campaña de este año, “Una vez en la vida, hacete el test de VIH” , invita a todos a dejar de lado los temores y prejuicios , y a realizarse la prueba. Además, se busca concientizar sobre las políticas públicas vigentes, la b aja distribución de insumos de protección como preservativos y la poca información adecuada sobre los métodos de prevención.

El Día Mundial del SIDA no es casual fue establecido en 1988 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la epidemia de virus y fomentar la cooperación global para combatir su propagación.

Así, cada fecha es una oportunidad reflexionar sobre los avances en la lucha contra el VIH, los desafíos y la necesidad urgente de continuar con las campañas de prevención, diagnóstico y tratamiento.

Además, esta fecha tiene como propósito reducir el estigma y la discriminación que afecta a las personas que viven con VIH/SIDA, algo que sigue siendo una barrera importante para su acceso a atención médica.

Recordá que no tiene cura, pero se puede controlar de manera efectiva con los tratamientos actuales. Estos permiten a las personas vivir de manera saludable y evitar la transmisión sexual si se toman adecuadamente.

VIH: modo de prevención

La prevención del VIH es fundamental para frenar su propagación. El virus se transmite a través de fluidos corporales como la sangre, el semen, los líquidos preseminales, vaginales, rectales y la leche materna.

Esto ocurre cuando entran en contacto con membranas mucosas, como las que se encuentran en los genitales, el recto o la boca, o por heridas abiertas (úlceras o cortadas). Además, pueden ser inyectados directamente en la corriente sanguínea con agujas o jeringas contaminadas.

El preservativo, ya sea masculino o femenino, sigue siendo uno de los métodos más eficaces. Su uso correcto y consistente durante todas las relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales u orales, reduce significativamente el riesgo de contraer el VIH.

condon-preservativos-sexo.jpg

También existe la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), un tratamiento farmacológico que reduce en un 99% las probabilidades de contagio en personas que están en alto riesgo. Este enfoque debe tomarse bajo supervisión médica y de forma regular para ser eficaz.

Además, la Profilaxis Post-Exposición (PEP) es otro recurso valioso, especialmente en situaciones de emergencia, como cuando una persona tuvo una posible exposición al VIH. En estos casos, el tratamiento con antirretrovirales debe iniciarse dentro de las primeras 72 horas después de la exposición para evitar que el virus se establezca en el cuerpo.

Cómo es el test de VIH

Realizarse el test de VIH es un acto sencillo, rápido y fundamental para el cuidado de la salud. En Argentina, es completamente gratuito, confidencial y voluntario. No se necesita una orden médica para acceder a la prueba, lo que facilita hacerlo en distintos centros de salud públicos y privados.

Existen dos tipos disponibles: las rápidas y las de laboratorio. Las primeras de estas permiten obtener los resultados en solo 20 minutos y se pueden realizar con una pequeña muestra de sangre o fluido oral.

test-autodiagnostico-vih.jpg Gentileza TEVA.

Si bien son muy confiables, en caso de que el resultado sea positivo, se debe realizar una prueba confirmatoria en laboratorio para asegurarse de que el diagnóstico es correcto.

En cuanto al hacerlo, no es necesario estar en una situación de riesgo reciente para hacerlo. Cualquier persona, independientemente de su edad, género, orientación sexual o estado civil, debe hacerse la prueba al menos una vez en la vida.

El diagnóstico temprano es clave, ya que permite iniciar el tratamiento en las primeras etapas de la infección y reducir el riesgo de complicaciones graves.