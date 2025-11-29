Mario Lugones y ministros de salud provinciales aseguraron que "las vacunas son seguras y salvan vidas"

El ministro de Salud compartió un comunicado consensuado con los ministros de salud de 22 de los 24 distritos de la Nación. El texto surgió en respuesta a la presentación antivacunas que se realizó el jueves pasado promovida por la diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiróz.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, compartió un comunicado en el que reafirmó que "las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son herramientas fundamentales de la salud". La comunicación surgió luego de que, el pasado jueves, la diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiróz , realizará una polémica exposición antivacunas - centrada sobre todo en aquellas aplicadas para combatir el Covid-19 - que se llevó a cabo en el Anexo a la Cámara de Diputados , donde se denunciaron "efectos colaterales" como "magnetismo" en el cuerpo.

Rápidamente, la presentación se volvió viral en las redes sociales, lo que provocó un enérgico e inmediato rechazo de la comunidad científica argentina. Anteriormente, el 11 de noviembre, la mencionada diputada presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados donde solicitó revisar el carácter obligatorio de la vacunación establecido por la Ley 27.491.

Cabe destacar que, en el comunicado compartido por Lugones e impulsado desde Nación, se encuentran presentes 22 de los 24 distritos de Argentina . Las sorpresivas ausencias provienen de Formosa y Provincia de Buenos Aires - provincias de signo peronista - algo que respondería a una lógica exclusivamente política si se tiene en cuenta que, temprano esta mañana, el responsable de la cartera de salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, arremetió contra la polémica presentación en el Congreso y aseguró que quienes promueven este tipo de encuentros buscan la "destrucción del derecho a la salud” .

Ante el revuelo, el Gobierno emitió un comunicado este sábado, donde detalló que cada vacuna del calendario "cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas".

"Antes de ser incorporadas al Calendario, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento", detalla el texto compartido por Lugones.

En ese sentido, el documento explica que "la aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida" que "requiere del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de su adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la vacunación de la población".

"Ratificamos así nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario", concluye el texto.

La polémica presentación en el Congreso

La iniciativa desató un fuerte rechazo entre especialistas, sociedades médicas y autoridades sanitarias fue autorizado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. El evento —publicitado bajo el título “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?”— fue señalado por promover desinformación en un tema especialmente sensible para la salud pública y por fomentar dudas sobre las campañas de vacunación implementadas durante la pandemia.

La jornada, que se extendió por más de cinco horas, fue impulsada por la legisladora chaqueña Marilú Quiróz. Desde el escenario, la diputada sostuvo: “Hoy estamos dando un puntapié inicial para avanzar en un anhelo compartido: la modificación de la obligatoriedad y compulsividad de la vacunación y la posibilidad de profundizar en qué se nos inoculó durante la pandemia”.

image

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando un hombre subió al escenario con el torso desnudo para simular que experimentaba “magnetismo” en su cuerpo atribuido a la vacuna contra el coronavirus. “Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos”, desafió Diblasi mientras realizaba la demostración.

La escena no tardó en ser desmentida por especialistas. Si bien algunos objetos pueden adherirse brevemente a la piel, el fenómeno responde a la presencia de grasas naturales en la superficie del cuerpo, no a la aplicación de una vacuna. Un poco de talco basta para que el supuesto “magnetismo” desaparezca.

La evidencia internacional es contundente desde hace años. La Organización Mundial de la Salud ratificó en 2021 que “las vacunas están libres de metales que causarían una atracción magnética al cuerpo”. En la misma línea, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalaron que “recibir una vacuna contra la COVID-19 no lo volverá magnético, incluso en el lugar de la vacunación, que generalmente es el brazo”.