Día Mundial del Síndrome de Turner: por qué se conmemora cada 28 de agosto

Una fecha para generar conciencia sobre una enfermedad no tan conocida pero que trae consecuencias peligrosas.

Síndrome de Turner, enfermedad que afecta al cromosoma X.

En la pubertad no se desarrollan sus órganos sexuales, por lo que no menstrúan y no pueden ser fecundadas. Por otro lado, estas pacientes también experimentan con mayor frecuencia hipertensión arterial, diabetes, alteraciones renales u oculares.