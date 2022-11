El sorprendente diseño de Maradona creado por un argentino

Diego 3.jpg

“Relacionado con esta fiebre mundialista y maradoniana que estamos pasando previo al Mundial, se me ocurrió hacer estos modelos. Son únicos”, precisó Vicente, quien ya había realizado la colección completa de todas las selecciones que van a participar de la cita ecuménica.

Asimismo, realizó otra muestra que incluye todos los logros futbolísticos de Maradona, equipo por equipo. Una verdadera joya.

Por si fuera poca, el arquitecto platense presentó otra serie con todos los jugadores de la Selección Argentina, y hasta una especial de Lionel Messi.

messi.jpg

La colección de otros clubes

“También en ese gran tiempo muerto de la pandemia se me ocurrió fabricar lápices de temas que no existen, especialmente de Argentina. Por ejemplo lápices de mi ciudad La Plata, de los equipos de futbol de Estudiantes y Gimnasia (en Argentina solo conseguís de los equipos de Boca y River), de todas las facultades de La Plata, lápices personalizados de cualquier tema”, le había consignado a Ámbito hace un tiempo.

“Dado que toda mi vida también fui fotógrafo, logré un combo; he utilizado muchas de mis fotos para diseñar el lápiz como a mí me gusta: sobre papel fotográfico muy fino y los pego en lápices neutros. De esta forma siento que uní mis 3 pasiones: el diseño, la fotografía y el coleccionismo de lápices inéditos. Y tengo algunos clubes y museos que me han pedido el diseño de sus lápices representativos”, completa como parte de su experiencia.