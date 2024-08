Difundieron un nuevo parte médico de Jorge Lanata: cómo está su salud

Por último, el cuerpo médico amplió: "Se ha iniciado un programa de rehabilitación que abarca aspectos respiratorios, motrices y neurológicos, con respuesta adecuadas observadas".

Por su parte, la esposa de Lanata, Elba Marcovecchio, compartió el nuevo parte médico en su cuenta de Instagram y envió un mensaje a quienes expresaron su preocupación por el estado de salud del comunicador: "Gracias por tanto cariño".

La reflexión de Jorge Lanata tras su última internación

Previo a esta internación, el periodista había estado un mes internado en terapia intensiva tras sufrir una infección urinaria bacteriana. Tras superarla, relató cómo fueron sus días allí.

''Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar'', detalló.

''Yo me di cuenta después que pude no haber vuelto. No sé por qué volví. Hoy podría haber acá una película o un programa homenaje y chau. Es cierto que el mundo gira sin nosotros. Y entonces, ¿cómo vivir?'', se había planteado.

Y finalizó con una reflexión: ''Saben que, no sé. Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse, de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más''.