El director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos, Bill Nelson , confirmó que hay un comité de expertos que está elaborando un informe sobre la evidencia de restos no humanos y aclaró que las conclusiones se conocerán "de manera pública el mes que viene".

Ante la consulta acerca de si preparan un informe sobre la evidencia de restos no humanos, luego de que el militar retirado David Grusch planteó que el Gobierno estadounidense está al tanto de vida "no humana" desde la década del 30, respondió: "Verán el brillo en mis ojitos".

¿Qué dijo el director de la NASA sobre la vida extraterrestre?

"Hasta que tengan acceso a ese informe, les puedo decir que van a utilizar sensor y detectores nuestros equipos en el espacio para tratar de identificar precisamente estos fenómenos. Así que esperen al mes que viene y ahí va a estar la respuesta", subrayó el ex astronauta.

"Si me preguntan por mi opinión personal, creo que el Universo es realmente muy vasto en distancias, en galaxias, en sistemas, en estrellas y en planetas. Y los astrónomos me han dicho que han hecho sus cálculos y hay más de un trillón de probabilidades matemáticas de que, en alguna de las incontables galaxias, exista un planeta similar al nuestro donde se haya desarrollado la vida. De hecho, sería rarísimo que no hubiera otras formas de vida en el Universo".

Además, recordó que la NASA ya se encarga de buscar vida fuera de la Tierra. "Es uno de nuestros mandatos centrales: por ejemplo, vamos a traer una serie de muestras de polvo de Marte a nuestros laboratorios locales para poder hacer análisis detallados y verificar si no hay evidencias de vida actual, o pasada, en nuestro vecino planeta rojo".