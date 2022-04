Prestaciones para personas con discapacidad: "Aumentamos los aranceles un 35% para el primer semestre"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCc1BHf6vH3X%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALNC1lCL2LBd4FCOwxlfYQZA1et4tbZBzPEoZAJcD7hkXjrBMbhPsQ7NZCbSaaRPzpkzDkyjZCguCtDHSIynO8RZCpf6Vm4MPCGfxDxaB5ZALRBcPiIKGoE3WXIXEWjHlJe8nXSZA8rPeuRKruOi1MzGTC2ihEwaBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Agencia Nacional Discapacidad (@agencianacionaldediscapacidad)

El año pasado se otorgó un aumento de más del 78%, que significó un avance en la recuperación de los valores de los aranceles. Este año, ante un escenario inflacionario alto, las organizaciones manifestaron su preocupación. Por eso, se decidió el último martes una nueva alza de un 35% para el semestre.

Además, ANDIS tiene el manejo del programa Incluir Salud, que brinda prestaciones en discapacidad y atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas. El programa se implementa en forma articulada con fondos provenientes de Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCc5haw3gwaY%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALNC1lCL2LBd4FCOwxlfYQZA1et4tbZBzPEoZAJcD7hkXjrBMbhPsQ7NZCbSaaRPzpkzDkyjZCguCtDHSIynO8RZCpf6Vm4MPCGfxDxaB5ZALRBcPiIKGoE3WXIXEWjHlJe8nXSZA8rPeuRKruOi1MzGTC2ihEwaBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Agencia Nacional Discapacidad (@agencianacionaldediscapacidad)

Fernando Galarraga es el Director Ejecutivo de ANDis y también es la primera persona con discapacidad en ocupar ese cargo. En diálogo con Ámbito.com se refirió a los temas de agenda del sector.

¿Hay algún cambio en la política del Gobierno en relación a los aranceles?

De ninguna manera, siempre dijimos que vamos a acompañar al sector para que los valores de los aranceles no pierdan en relación a la inflación, más allá de avanzar en las transformaciones más de fondo que tenemos que realizar en el sistema para garantizar su sustentabilidad.

El lunes pasado aprobamos de manera unánime un incremento del 35% para este primer semestre del año, lo cual pone los valores por encima de la expectativa inflacionaria vigente. Este incremento del 25% se abonará en mayo y el 10% restante en junio.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCcTpJmMA0pI%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALNC1lCL2LBd4FCOwxlfYQZA1et4tbZBzPEoZAJcD7hkXjrBMbhPsQ7NZCbSaaRPzpkzDkyjZCguCtDHSIynO8RZCpf6Vm4MPCGfxDxaB5ZALRBcPiIKGoE3WXIXEWjHlJe8nXSZA8rPeuRKruOi1MzGTC2ihEwaBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Agencia Nacional Discapacidad (@agencianacionaldediscapacidad)

Nuestro gobierno se ha caracterizado por abrir y sostener canales de diálogo con todos los representantes del sector que brinda prestaciones a las personas con discapacidad. Sus principales referentes saben perfectamente que venimos trabajando y construyendo las respuestas que ellos demandan porque así nos lo ha pedido el Presidente de la Nación.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCcnPeAGugn7%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALNC1lCL2LBd4FCOwxlfYQZA1et4tbZBzPEoZAJcD7hkXjrBMbhPsQ7NZCbSaaRPzpkzDkyjZCguCtDHSIynO8RZCpf6Vm4MPCGfxDxaB5ZALRBcPiIKGoE3WXIXEWjHlJe8nXSZA8rPeuRKruOi1MzGTC2ihEwaBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Agencia Nacional Discapacidad (@agencianacionaldediscapacidad)

En relación a las provincias, ¿también recibirán mejoras en las partidas que ANDIS transfiere todos los meses para el funcionamiento del Programa Federal Incluir Salud?

Efectivamente. Estoy llamando directamente a todos los ministros y ministras de salud del país para anunciarles un incremento de 50% en estas partidas. Debemos recordar que el año pasado sólo pudimos aumentar un 15%, por lo cual entendemos la preocupación que existía en las áreas provinciales y por ello actualizaremos las partidas de esta manera.

¿Incluye los montos que transfieren para financiar el transporte?

Sabemos que este es un tema que viene generando mucha preocupación y desde ANDIS mantenemos un diálogo frecuente con muchas instituciones de transportistas de discapacidad. Los montos que serán incrementados también alcanzarán este rubro, si bien continuaremos trabajando para generar respuestas definitivas a una problemática compleja, porque la decisión política de nuestro gobierno es resolver los problemas de la gente, y esto viene representando desde hace mucho tiempo una dificultad grande para las familias, los propios transportistas y las administraciones provinciales.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCcTJtO8rJ0O%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALNC1lCL2LBd4FCOwxlfYQZA1et4tbZBzPEoZAJcD7hkXjrBMbhPsQ7NZCbSaaRPzpkzDkyjZCguCtDHSIynO8RZCpf6Vm4MPCGfxDxaB5ZALRBcPiIKGoE3WXIXEWjHlJe8nXSZA8rPeuRKruOi1MzGTC2ihEwaBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Agencia Nacional Discapacidad (@agencianacionaldediscapacidad)

¿A qué se refiere cuando sostiene que "están analizando transformaciones de fondo en todo el sistema"? Usted no desconoce que las familias se inquietan cuando se habla de estas modificaciones en un sistema tan relevante para sus hijos.

Lo entiendo perfectamente y en ese sentido quiero ser muy claro. Las prestaciones no están en peligro. Si, con los diferentes organismos que integran el Directorio venimos dialogando y estudiando medidas que garanticen sustentabilidad para no perder calidad en las prestaciones y asegurar los recursos que las sostienen. Asimismo, buscamos también simplificar la tramitación para que las familias no se vean sometidas a una burocracia infinita a la hora de solicitar una prestación que muchas veces termina en la justicia.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCcN7OPEsx3-%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALNC1lCL2LBd4FCOwxlfYQZA1et4tbZBzPEoZAJcD7hkXjrBMbhPsQ7NZCbSaaRPzpkzDkyjZCguCtDHSIynO8RZCpf6Vm4MPCGfxDxaB5ZALRBcPiIKGoE3WXIXEWjHlJe8nXSZA8rPeuRKruOi1MzGTC2ihEwaBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Agencia Nacional Discapacidad (@agencianacionaldediscapacidad)

¿No hay ajuste en discapacidad como sostienen algunos sectores que representan a prestadores y familias?

De ninguna manera. El gobierno del Presidente Fernández viene desarrollando una gestión histórica en esta temática. Podría enumerar muchas de las medidas implementadas, que son respuestas efectivas a demandas concretas. Las pensiones restituidas, la regularización en los pagos a las entidades prestadoras, la mejora en los procesos para agilizar los trámites y medidas de fondo como la creación de un Gabinete especializado en discapacidad o el lanzamiento del Plan ACCESAR son sólo algunas de ellas.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCcHBit7sp47%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALNC1lCL2LBd4FCOwxlfYQZA1et4tbZBzPEoZAJcD7hkXjrBMbhPsQ7NZCbSaaRPzpkzDkyjZCguCtDHSIynO8RZCpf6Vm4MPCGfxDxaB5ZALRBcPiIKGoE3WXIXEWjHlJe8nXSZA8rPeuRKruOi1MzGTC2ihEwaBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Agencia Nacional Discapacidad (@agencianacionaldediscapacidad)

Sabemos que la deuda con la discapacidad todavía es enorme, pero estamos transitando un camino muy importante de restitución y ampliación de derechos que es inédito en nuestro país, y no pensamos apartarnos de ese camino.