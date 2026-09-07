Discutió por la carga de GNC y apuñaló a dos clientes en Recoleta + Agregar ámbito en









Un hombre apuñaló a padre e hijo en una estación de servicio luego de enfrentarse con un playero porque no le quisieron cargar gas. Ambos heridos fueron hospitalizados y el agresor quedó detenido.

La estación de servicio donde se produjo el ataque

Un episodio de extrema violencia se registró en una estación de servicio del barrio porteño de Recoleta, donde un hombre hirió con un cuchillo a dos clientes tras una discusión originada por la carga de GNC. El hecho ocurrió el domingo por la noche y terminó con el agresor detenido.

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Todo comenzó cuando un conductor de 36 años llegó al lugar con la intención de cargar gas, pero el playero le indicó que no podía hacerlo debido a que tenía la oblea de GNC vencida. A partir de ese momento, se generó una discusión que rápidamente escaló a una pelea física.

Intervención, ataque y detención en Recoleta Mientras el conflicto subía de tono, un hombre de 61 años y su hijo de 28, que esperaban ser atendidos, decidieron intervenir para intentar separar a los involucrados. Sin embargo, la situación se agravó aún más.

En medio del forcejeo, el agresor extrajo un arma blanca y atacó a ambos clientes. El joven sufrió una herida cortante en la zona del cuello, mientras que su padre resultó lesionado en el muslo izquierdo.

Efectivos de la Policía de la Ciudad lograron reducir al sospechoso y lo detuvieron en el lugar. Según informaron fuentes oficiales, contaba con antecedentes por hechos de violencia, incluyendo una causa por daños y otra por riña en años recientes. Tras el ataque, el hombre intentó deshacerse del arma, que fue hallada posteriormente por la Policía en un cesto de basura dentro de la estación. Se trataba de un cuchillo tipo tramontina.

Efectivos de la Policía de la Ciudad lograron reducir al sospechoso y lo detuvieron en el lugar. Según informaron fuentes oficiales, contaba con antecedentes por hechos de violencia, incluyendo una causa por daños y otra por riña en años recientes. Por su parte, el SAME asistió a las víctimas y las trasladó al Hospital Fernández, donde quedaron internadas fuera de peligro.

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