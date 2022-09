Disney quiere nuevos videojuegos de Star Wars cada 6 meses.

star wars juego jedi survivor - 2 Gentileza: EA Games

Aunque es un pedido grande por parte de Disney, la apertura a que diversos estudios pongan sus manos a trabajar en Star Wars podría hacerlo posible. Según el medio Insider Gaming, la compañía quiere que cada año fiscal tenga un videojuego triple A (un blockbuster de gran inversión) y un título de menor presupuesto.

En este momento, Star Wars tiene al menos ocho juegos en desarrollo. A pesar de que la mayoría no tienen nombre o se ha sabido muy poca información, el próximo en lanzarse probablemente sea Jedi: Survivor, la secuela del exitoso Fallen Order, en marzo de 2023.

Star Wars la amenaza fantasma Lucasfilm

Otros títulos en desarrollo incluyen un juego de disparos en primera persona y uno de estrategia creados por Respawn, misma desarrolladora que hace Jedi: Survivor, así cómo el Battle Royale para celulares y Nintendo Switch, Star Wars: Hunters. La remake del icónico Knights of the Old Republic fue confirmada hace ya un año podría tardar un poco más de lo esperado en llegar, luego de haber pasado de manos entre algunas desarrolladoras.

Sumado a esto, tres títulos se encuentran en primeras o desconocidas fases de desarrollo: uno creado por Amy Henning (directora de Uncharted) que se anunció a principios de 2022, uno de Ubisoft anunciado cuando EA perdió la licencia y Star Wars: Eclipse, cuyo desarrolló podría estar detenido indefinidamente por las denuncias de abuso sobre el jefe del estudio Quantic Dream.