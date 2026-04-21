La serie más perturbadora de Ryan Murphy que ya podés maratonear en Disney + + Seguir en









Una producción no apta para sensibles, llena de escenas grotescas y con un misterio difícil de revelar.

Una horrorosa serie de Disney + que no vas a poder dejar de mirar. Freepik

Disney + sigue ampliando su catálogo con propuestas cada vez más intensas, y en esta ocasión sumó una serie que no es para cualquiera. Se trata de una historia cargada de tensión, violencia y elementos psicológicos que pueden resultar realmente perturbadores para quienes no estén acostumbrados al género.

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El reconocido creador Ryan Murphy vuelve a apostar por el terror y el thriller con una producción que explora lo más oscuro de la condición humana, combinando crímenes brutales con conflictos personales profundos. La serie en cuestión es Grotesquerie, una propuesta inquietante que ya está disponible en Disney + y que promete dejarte sin aliento desde el primer episodio.

Grotesquerie Niecy Nash-Betts protagoniza esta perturbadora serie disponible en Disney+. Imagen: Disney De qué trata Grotesquerie La historia sigue a Lois Tryon, una detective que se enfrenta a una serie de crímenes atroces que sacuden a una pequeña comunidad. Lo que en principio parece un caso policial más, rápidamente toma un giro inquietante cuando los asesinatos comienzan a parecer personales y cargados de simbolismo.

A medida que avanza la investigación, Lois se ve obligada a colaborar con la hermana Megan, una monja con pasado complejo que también se involucra en el caso. Juntas intentan descifrar una trama oscura que mezcla religión, violencia y secretos ocultos.

La serie profundiza en los conflictos internos de sus protagonistas: la detective lucha con problemas familiares y personales, mientras intenta mantener el control frente a una realidad cada vez más perturbadora.

Con un tono sombrío y escenas impactantes, Grotesquerie plantea preguntas sobre el mal, la fe y los límites de la moral humana, convirtiéndose en un thriller psicológico que incomoda y atrapa al mismo tiempo. Disney+: tráiler de Grotesquerie Embed - Grotesquerie | Tráiler oficial | Disney+ Disney+: elenco de Grotesquerie Niecy Nash-Betts (Lois Tryon)

Courtney B. Vance (Marshall Tryon)

Nicholas Alexander Chavez (Padre Charlie)

Micaela Diamond (Hermana Megan)

Raven Goodwin (Merritt Tryon)

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