Disparos y amenazas contra un tren obligaron a limitar el recorrido de la línea San Martín + Agregar ámbito en









Las formaciones circularon entre Retiro y la cabecera del distrito, sin llegar a Pilar ni Cabred. La empresa denunció otros tres ataques armados cerca de Sol y Verde durante agosto y septiembre.

Los trenes de la línea San Martín circularon entre Retiro y José C. Paz tras las amenazas registradas cerca de Sol y Verde. Ambito

Una formación de la línea San Martín fue amenazada con armas de fuego este viernes por la tarde en José C. Paz, cerca de la estación Sol y Verde. Según informó Trenes Argentinos, el episodio obligó a restringir el servicio para proteger a los pasajeros y al personal. La empresa aseguró que los disparos de este viernes no impactaron en la formación y señaló que los ataques registrados en agosto y septiembre sí provocaron daños materiales.

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Durante la tarde, las formaciones circularon únicamente entre Retiro y José C. Paz, sin completar el recorrido hasta Pilar y Cabred. El hecho ocurrió en las inmediaciones del arroyo Pinazo, un sector donde la empresa ya había registrado otros ataques.

Trenes Argentinos indicó que tres formaciones sufrieron agresiones con armas de fuego en esa misma zona durante agosto y septiembre, con daños materiales.

Trenes Argentinos denunció ataques contra tres formaciones durante agosto y septiembre en el sector del arroyo Pinazo. Las denuncias y el pedido de mayor custodia La compañía presentó denuncias penales ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Martín, bajo las carátulas de homicidio agravado en grado de tentativa e intimidación pública.

En esas presentaciones solicitó el cese de las agresiones y medidas urgentes para garantizar la seguridad del servicio.

Además, inició conversaciones con el municipio, las autoridades provinciales y la Policía Federal para pedir custodia permanente de la traza ferroviaria, especialmente en los horarios que considera de mayor riesgo. La empresa señaló que las amenazas se originan fuera del ámbito ferroviario y explicó que adoptó medidas preventivas para evaluar las condiciones de circulación. El personal policial de la brigada de seguridad que viaja en las formaciones, junto con el guardatren, determina si es seguro atravesar el sector. La restricción del recorrido fue parte de esas medidas, mientras la compañía reclamó una mayor presencia de las fuerzas de seguridad para proteger a quienes utilizan el servicio y a los trabajadores ferroviarios.

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