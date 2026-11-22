Dos jóvenes resultaron heridos tras volcar con un UTV en los médanos de Pinamar + Agregar ámbito en









El accidente ocurrió en el sector de La Frontera durante el fin de semana largo. Los ocupantes fueron asistidos por dos ambulancias y permanecen fuera de peligro tras sufrir golpes y cortes.

Dos jóvenes volcaron con un UTV en Pinamar: iban sin casco y fueron trasladados al hospital. Captura de Pantalla TN

Un adolescente de 16 años y un joven de 19 sufrieron heridas cuando el UTV en el que viajaban volcó en los médanos de La Frontera, en Pinamar. Ninguno de los dos llevaba casco. Tras el accidente, fueron atendidos por personal médico y trasladados al Hospital Municipal.

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El hecho ocurrió durante el comienzo del fin de semana largo. Personal de Seguridad en Playa y equipos de emergencia llegaron al lugar para asistir a los jóvenes, que tenían golpes y cortes por el impacto.

Para trasladarlos, se necesitaron dos ambulancias. También participaron agentes de la Guardia Urbana y efectivos policiales. Según la información disponible, ambos sufrieron lesiones leves y estaban fuera de peligro.

El antecedente de otro grave accidente en La Frontera El episodio recuerda el accidente que sufrió Bastián Jerez, un nene de 8 años, en enero de 2026. El menor resultó gravemente herido luego de un choque entre un UTV y una camioneta en la misma zona de Pinamar. Debido a las lesiones, tuvo que someterse a 17 operaciones.

El antecedente de Bastián Jerez reavivó la preocupación por la seguridad y los controles en los médanos de Pinamar. El caso generó preocupación por los riesgos de circular con vehículos todoterreno en los médanos y abrió un debate sobre los controles y las medidas de seguridad. A partir de lo ocurrido, se establecieron restricciones para la circulación de camionetas 4x4 y UTV en distintos sectores de La Frontera.

Con la proximidad de la temporada de verano, este nuevo accidente vuelve a poner el foco en la necesidad de respetar las normas de circulación y utilizar los elementos de protección para prevenir lesiones.

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