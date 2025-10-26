Elecciones 2025: ¿qué significa la marca gris de algunos electores en el padrón?







En estas elecciones 2025 algunos electores figuran con un color distinto al del resto. Esto se puede confirmar consultando el padrón electoral.

Esta marca sirve a modo de "memoria simbólica" para als personas desaparecidas. Gentileza: MDZOL

Las elecciones legislativas nacionales 2025 llevadas a cabo este domingo 26 de octubre son decisivas para la futura conformación del Congreso. Sin embargo, algunos electores figuran en las planillas de los presidentes de mesa con color gris.

La marca gris que aparece sobre algunas personas en los padrones impresos significa que se trata de un "elector ausente por desaparición forzada". Esta es la forma de recordar y visibilizar el terrorismo de Estado.

Elecciones 2025: ¿qué significa la marca gris en los padrones? Esta marca, a modo de "memoria simbólica", también figura en la lista de electores que se pega afuera de los establecimientos cuando se busca la mesa o la orden correspondiente para el votante. En este caso, directamente al lado del nombre de la persona figura -además del número de orden y DNI- el indicador "desaparición forzada".

elector ausente En este caso, al lado del nombre de la persona figura el indicador "desaparición forzada". Gentileza: InfoRegión Dónde voto elecciones 2025: consultá el padrón electoral Este domingo 26 de octubre los argentinos vuelven a las urnas para elegir diputados y senadores que renovarán las bancas del Congreso. En este marco, la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó que ya se encuentra a disposición de los electores el padrón electoral definitivo, así podrán consultar el lugar y la mesa para sufragar.

El padrón electoral puede consultarse mediante la página oficial de la Cámara Nacional Electoral. Allí deben completarse los datos solicitados. Para averiguar el establecimiento donde se debe efectuar la votación, hay que ingresar al padrón y cargar los datos que se solicitan, como el DNI y el distrito.

Una vez volcada la información necesaria, el sitio oficial de la Justicia Electoral brindará las especificaciones de la sede a la que cada ciudadano debe acercarse para votar. Tras seguir esos simples pasos, el ciudadano también podrá consultar sus datos inscriptos en el Registro Nacional de Electores. La página web cuenta con un apartado para reclamos, ante la detección de cualquier error.