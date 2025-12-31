El feriado de enero que no sabías que existía y te dará un descanso extra + Seguir en









Enero no solo arranca el año laboral: también esconde excepciones en el calendario de feriados que rompen la lógica habitual.

En un mes marcado por el inicio del año y las vacaciones, el calendario esconde una sorpresa. Imagen: Freepik

Cuando se habla de feriados, la mayoría piensa en fechas nacionales o en fines de semana largos ya conocidos. Sin embargo, el calendario argentino también incluye celebraciones puntuales, de alcance limitado, que suelen pasar inadvertidas y pueden alterar la rutina laboral de ciertos sectores, incluso durante el mes de enero, cuando la actividad suele bajar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dentro del esquema de feriados, existen celebraciones de alcance limitado que no rigen en todo el país, pero que igual representan una oportunidad concreta de descanso extra para quienes están alcanzados. En 2026, una de esas fechas vuelve a aparecer en el almanaque.

Calendario Feriados Freepik Más allá de los feriados nacionales, existen fechas puntuales que modifican la agenda laboral de ciertos sectores y pasan casi inadvertidas en el calendario oficial. Freepik Por qué es feriado el 15 de enero de 2026 El 15 de enero de 2026 será feriado por la conmemoración del aniversario fundacional de una localidad bonaerense. Se trata de una fecha establecida a nivel local, por lo que no tiene alcance nacional ni provincial en su totalidad.

Este día no laborable aplica específicamente para quienes trabajan en el Banco Provincia dentro de la localidad de Ranchos, partido de General Paz. Para ese grupo puntual de trabajadores, la jornada implica un descanso a mitad de semana que no alcanza al resto del país.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 se diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados