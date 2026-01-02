Tragedia de Año Nuevo en Suiza: el bar que se incendió promocionaba fiestas con fuegos artificiales

El episodio dejó un saldo de al menos 40 muertos y 115 heridos. Ocurrió durante una fiesta para recibir el 2026.

El incendio que provocó cerca de 40 muertes y más de 115 heridos en Le Constellation , un bar situado en la estación de esquí de Crans-Montana , en el cantón de Valais, Suiza , puso bajo la lupa las condiciones de seguridad del establecimiento y las circunstancias que permitieron la rápida propagación de las llamas. Así lo indicaron informes publicados por los medios suizos Tages-Anzeiger y Blick .

Entre los factores que quedaron bajo análisis figuraron la presencia de materiales inflamables , la existencia de una única vía de escape y el uso de fuegos artificiales en espacios cerrados , elementos que los investigadores consideraron determinantes para reconstruir lo ocurrido.

Le Constellation funcionó como un espacio emblemático de la vida social de la región. Durante el día operó como cafetería y por la noche como bar y club , con capacidad para unas 300 personas .

Su público, mayormente joven e internacional , asistía atraído por DJ en vivo y un clima distendido, según describieron guías turísticas y reseñas en línea.

El local se fundó en 2015 por una pareja francesa oriunda de Córcega y atravesó una renovación integral luego de la compra de un edificio que se encontraba en mal estado, de acuerdo con lo detallado por Tages-Anzeiger .

Señales de alerta en materia de seguridad

Detrás de su estética moderna, surgieron posibles deficiencias de seguridad. En plataformas de reseñas, el bar obtuvo una calificación de 6,5 sobre 10 en el apartado de seguridad. Un excliente relató a Blick que el sótano, donde se ubicaba la pista de baile, contaba con un solo acceso y salida, una condición que habría dificultado la evacuación ante una emergencia.

Además, el establecimiento presentó una decoración predominante en madera y una zona exclusiva para fumadores y consumo de shisha, aspectos que ahora resultaron críticos dentro de la investigación.

Promociones con fuegos artificiales

En las horas previas al siniestro, un video promocional difundido en YouTube mostró a asistentes con botellas de champán acompañadas por fuegos artificiales encendidos, además de cubos repletos de estos artefactos.

Testigos presenciales afirmaron a Blick que observaron escenas similares la noche de la tragedia y señalaron que los fuegos artificiales alcanzaron el techo, lo que habría desencadenado el incendio.

Tras el hecho, la presencia digital del local desapareció: las páginas de Facebook e Instagram se dieron de baja y Google lo marcó como “cerrado temporalmente”. Las autoridades no confirmaron si estas decisiones guardaron relación directa con el siniestro.

El fuego se desató alrededor de la 01.30 (hora local) en Le Constellation, que al momento del incidente albergó 300 personas en el interior y unas 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

Las autoridades cantonales informaron que continuaron las pericias para determinar las causas exactas, aunque descartaron la hipótesis de un atentado.

El jueves por la noche, alrededor de 400 personas se reunieron en Crans-Montana para participar de una misa en homenaje a las víctimas. En tanto, el presidente suizo Guy Parmelin, que asumió el cargo ese mismo día, calificó el episodio como “una de las peores tragedias” en la historia del país helvético.