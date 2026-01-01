Enero cuenta con un sorpresivo fin de semana largo: el feriado que no sabías que necesitabas + Seguir en









El primer mes del año trae una gran novedad para muchos argentinos, que podrán gozar de una jornada de descanso extendida.

Habrá una gran novedad en el calendario del primer mes del año. Freepik

Con la llegada del 2026, enero suele ser un mes en el que no se suele prestar mucha atención al calendario de feriados. Esto se debe a que la mayoría de las personas están disfrutando de sus vacaciones, aunque quienes no tienen esa suerte tendrán una grata sorpresa que les permitirá planear incluso una escapada rápida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien muchos no lo tenían en cuenta, habrá una jornada no laborable que se podrá anexar a un fin de semana, permitiendo a varios tener hasta tres días libres para relajarse.

feriados La sorpresa inesperada para comenzar el año de la mejor forma. Pixabay Por qué es feriado el 30 de enero de 2026 Este día no formará parte del calendario nacional de feriados, pero sí afectará a varios trabajadores en la Provincia de Buenos Aires, ya que el partido de Florencio Varela celebrará su aniversario fundacional.

Esto afectará principalmente al sector público y a los empleados del Banco Provincia. El resto deberá esperar la decisión de sus empleadores para saber si se adhieren al asueto, que podría anexarse al fin de semana y así brindar hasta tres días libres para cerrar el mes.

Calendario nacional de feriados de 2026 Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados