Un informe de UNICEF reveló que 2,7 millones de hogares con menores tienen ingresos insuficientes. Las familias recortan alimentos, postergan consultas médicas y buscan trabajos adicionales.

La situación económica de las familias con niñas, niños y adolescentes en la Argentina registró un deterioro durante 2026. Según un nuevo relevamiento de UNICEF , el 41% de los hogares con menores de edad no consigue cubrir sus gastos corrientes , una proporción que aumentó 10 puntos porcentuales respecto de 2025 y que representa aproximadamente 2,7 millones de hogares .

Los resultados corresponden a la décima ronda de la Encuesta Rápida de UNICEF Argentina , un estudio que el organismo realiza desde 2020 para analizar las condiciones de vida de la infancia y la adolescencia. El relevamiento se desarrolló en septiembre de 2026 mediante entrevistas presenciales a 1.865 hogares y cuenta con representatividad nacional.

Frente a la pérdida de capacidad económica, las familias implementaron distintas estrategias para sostener sus gastos: redujeron el consumo de alimentos, buscaron empleos adicionales, postergaron consultas médicas y recurrieron al endeudamiento . La encuesta también detectó un incremento de las dificultades para afrontar servicios esenciales y gastos relacionados con la crianza.

El deterioro coincidió con un cambio de tendencia en la pobreza infantil. Durante el primer semestre de 2026, el indicador aumentó aproximadamente tres puntos porcentuales y alcanzó al 45,2% de las niñas y niños , equivalente a más de 5,3 millones de personas , de acuerdo con los datos del INDEC y las estimaciones demográficas utilizadas por UNICEF.

La encuesta reveló que la proporción de familias cuyos ingresos resultan insuficientes pasó del 31% en 2025 al 41% en 2026 . Aunque el indicador permanece por debajo del máximo del 48% registrado en 2024, interrumpió la mejora observada durante el año anterior.

Las dificultades son mayores entre los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), donde el 57% no logra afrontar los gastos mensuales.

Sin embargo, UNICEF señaló que este grupo consiguió contener relativamente mejor el deterioro respecto de 2024, cuando el porcentaje alcanzó el 65%, lo que evidencia la importancia de las transferencias sociales para las familias de menores ingresos.

El 57% de los hogares no logra afrontar gastos mensuales. Archivo

En los hogares con jefatura femenina, la insuficiencia de ingresos llegó al 47%, mientras que entre aquellos cuyo principal sostén económico tiene un empleo registrado alcanzó el 30%.

“Los datos de la Encuesta Rápida -que se realiza de manera ininterrumpida desde 2020- dan cuenta de un deterioro de los ingresos relativos de los hogares con niños y niñas. En este contexto resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos, tales como la AUH, Prestación Alimentar y Asignaciones Familiares", explicó el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec.

"En este sentido, mantener la movilidad de las transferencias es una condición necesaria para proteger a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad", agregó.

La mitad de las familias está endeudada y el 42% pidió dinero para comprar alimentos

Uno de los resultados más relevantes del informe fue el crecimiento del endeudamiento de los hogares con niñas, niños y adolescentes. Según UNICEF, el 50% de las familias tiene al menos una deuda, frente al 46% registrado en 2025. Entre 2020 y 2024, este indicador se mantuvo por debajo del 30%.

La principal razón para contraer obligaciones financieras es la necesidad de afrontar gastos esenciales. El 42% de los hogares endeudados recurrió a préstamos o financiamiento para comprar alimentos, mientras que el 26% lo hizo para pagar servicios básicos y gastos de vivienda.

Además, el 11% se endeudó para cancelar obligaciones anteriores y el 10% para cubrir gastos relacionados con la salud y la educación. Las tarjetas de crédito se convirtieron en uno de los principales mecanismos de financiamiento: su utilización para contraer deudas pasó del 16% al 32% en apenas un año.

También aumentó el recurso a plataformas digitales y billeteras virtuales, del 7% al 18%, mientras que el crédito no bancario pasó del 4% al 9%. En contraste, las deudas con familiares y amigos disminuyeron del 26% al 17%.

Menos alimentos, más changas y consultas médicas postergadas

La pérdida de poder adquisitivo también modificó los hábitos de consumo y las estrategias laborales de las familias. El 60% de los hogares comenzó a comprar alimentos más baratos, mientras que el 45% aumentó sus horas de trabajo y el 40% recurrió al endeudamiento para cubrir gastos básicos.

A su vez, el 55% de las familias informó que alguno de sus integrantes necesitó conseguir un segundo empleo o realizar changas adicionales para complementar los ingresos. Esta proporción ascendió al 61% entre los hogares que reciben la AUH y al 58% en aquellos con jefatura femenina monoparental.

Las restricciones también afectaron otras actividades vinculadas con el desarrollo infantil: el 39% redujo los gastos de recreación, el 29% suspendió actividades deportivas o culturales y el 30% solicitó ayuda económica a familiares o personas cercanas.

En materia sanitaria, el 36% de los hogares dejó de asistir al médico o al dentista por falta de dinero, el porcentaje más elevado de la serie histórica. Además, el 21% suspendió la compra de medicamentos, frente al 15% registrado en 2025.

Las dificultades para cumplir con las obligaciones mensuales también se profundizaron: el 44% de las familias dejó de pagar algún servicio durante al menos un mes, cinco puntos más que el año anterior.

El 43% de los hogares dejó de comprar alimentos por falta de dinero

La alimentación constituye otra de las dimensiones afectadas por las restricciones económicas. De acuerdo con el relevamiento, el 43% de los hogares con niñas, niños y adolescentes tuvo que dejar de comprar algún alimento por falta de recursos, un incremento de 14 puntos porcentuales respecto del 29% registrado en 2025.

Aunque el indicador permanece por debajo del máximo del 52% observado en abril de 2024, volvió a niveles similares a los de 2023. El informe también mostró que las familias intentan proteger la alimentación de los menores mediante ajustes en el consumo de las personas adultas.

En el 43% de los hogares, los adultos modificaron su dieta por razones económicas, mientras que el 37% redujo el tamaño de sus porciones.

Sin embargo, estas restricciones también alcanzaron a los menores: en el 21% de las familias, niñas, niños y adolescentes debieron modificar su alimentación, y en el 12% tuvieron que disminuir las porciones.

En las situaciones más graves, el 29% de los hogares informó que al menos una persona adulta dejó de realizar alguna comida diaria por falta de dinero. Entre niñas, niños y adolescentes, esa proporción alcanzó el 9%, el valor más alto registrado desde el inicio de la serie.

"Las dificultades de ingresos generan que los hogares con niñas y niños restrinjan consumos, busquen fuentes alternativas de ingresos y recurran al endeudamiento”, advirtió el especialista en Inclusión y Monitoreo de UNICEF Argentina, Sebastián Waisgrais.

"Frente a esta situación, es fundamental priorizar a la infancia en términos presupuestarios, no sólo en lo que refiere a la protección de ingresos, sino también a aquellas políticas de salud, educación, cuidados, protección y vivienda que permiten abordar las privaciones no monetarias que también enfrenta la infancia”, sostuvo.

Cuota alimentaria: el 58% de las mujeres no recibe el dinero que corresponde

La encuesta también identificó un aumento del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Según UNICEF, el 58% de las mujeres que deberían recibir una cuota alimentaria no percibe ese dinero, una proporción que creció seis puntos porcentuales respecto de 2025.

El indicador asciende al 68% cuando se incluyen los casos en los que el pago se realiza de manera irregular. Entre los principales motivos del incumplimiento aparece la mala relación o la falta de vínculo del padre con la madre y los hijos, una situación mencionada en el 60% de los casos.

Además, el informe señaló que en el 40% de estos hogares el padre cubre directamente algún gasto, mientras que en el 60% restante no realiza aportes.

UNICEF advirtió que estas dificultades contribuyen a profundizar la vulnerabilidad económica de los hogares monoparentales con jefatura femenina, donde la incidencia de la pobreza infantil se ubica aproximadamente diez puntos por encima del promedio.

Salud mental adolescente: aumentaron la ansiedad, la angustia y la depresión

El estudio también incorporó un apartado específico sobre el bienestar de adolescentes de 13 a 17 años. Los resultados mostraron un deterioro de los indicadores emocionales: el 36% manifestó sentirse ansioso, el 30% angustiado y el 18% deprimido.

Las tres proporciones representaron los valores más altos de la serie iniciada en 2022. UNICEF aclaró que estos indicadores reflejan percepciones declaradas por los adolescentes y no constituyen diagnósticos clínicos. Entre las principales preocupaciones de los jóvenes aparecieron el consumo de drogas (49%), la pobreza (45%) y la salud mental (43%).

También mencionaron la violencia (40%), la discriminación (39%), la falta de oportunidades laborales (36%) y el endeudamiento familiar (35%).

En cuanto a las situaciones de violencia escolar, el 17% de los adolescentes afirmó haber sufrido bullying, lo que equivale aproximadamente a 400.000 chicas y chicos. Además, el 47% señaló que algún compañero o compañera de su escuela atravesó situaciones de acoso, diez puntos más que en 2025.

Las apuestas digitales constituyeron otro de los problemas identificados: el 38% de los adolescentes conoce a otro joven que apostó en línea, mientras que el 6% reconoció haber participado personalmente en estas prácticas durante el último mes.

El pedido por fortalecer la protección social y priorizar la infancia

Frente al deterioro de los ingresos y las condiciones de vida de los hogares, UNICEF Argentina remarcó la necesidad de sostener y fortalecer las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes.

El organismo destacó la importancia de mecanismos como la Asignación Universal por Hijo, la Prestación Alimentar y las Asignaciones Familiares, que constituyen una fuente de ingresos fundamental para los sectores más vulnerables.

También recomendó garantizar la actualización de estas transferencias, reforzar las políticas de nutrición y ampliar el acceso a alimentos saludables, especialmente durante la primera infancia.

El informe subrayó que las restricciones económicas no afectan únicamente el consumo inmediato, sino también el acceso a la educación, la salud, la recreación y otras oportunidades fundamentales para el desarrollo.

En ese contexto, los resultados de la décima Encuesta Rápida reflejaron que millones de familias con niños enfrentan dificultades crecientes para sostener sus gastos básicos, mientras recurren a trabajos adicionales, endeudamiento y recortes en necesidades esenciales para atravesar la situación económica.