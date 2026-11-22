Accidente en Panamericana: chocaron cuatro autos, hay cuatro heridos y cortes de tránsito + Agregar ámbito en









El episodio ocurrió durante la madrugada, a la altura de Boulogne. Los damnificados fueron derivados al Hospital Central de San Isidro y se desplegó un operativo de emergencia.

Cuatro personas fueron asistidas y trasladadas al Hospital Central de San Isidro tras el accidente ocurrido durante la madrugada. Captura de Pantalla

Un choque entre cuatro vehículos provocó demoras este domingo a la madrugada en la autopista Panamericana, a la altura de Boulogne, en el partido bonaerense de San Isidro.

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Como consecuencia del impacto, cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Central de San Isidro. El accidente obligó a interrumpir el tránsito y desviar a los conductores hacia la colectora. No hubo víctimas fatales.

Cómo ocurrió el choque en la Panamericana El siniestro ocurrió cerca de las 4, en el kilómetro 22 de la autopista, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Según los primeros testimonios, el accidente comenzó cuando un Volkswagen Tera chocó contra una Peugeot Partner. Por el impacto, ambos vehículos volcaron y quedaron sobre distintos sectores de la autopista.

La Peugeot Partner quedó volcada de costado sobre la colectora, mientras que el Volkswagen Tera terminó detenido sobre uno de los carriles. La presencia de los dos vehículos obligó a otros conductores a reducir la velocidad para evitar nuevos choques.

Sin embargo, se produjo un segundo impacto. Un Ford Focus que había frenado fue chocado desde atrás por un Toyota Corolla. Como consecuencia del golpe, el Focus giró y terminó detenido en otro carril. De esta manera, los cuatro vehículos quedaron involucrados en el accidente.

El choque involucró a cuatro vehículos y dejó importantes daños materiales en la autopista Panamericana, a la altura de Boulogne. Los equipos de emergencia llegaron al lugar para asistir a los involucrados. Cuatro personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Central de San Isidro. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre su estado de salud. Los vehículos sufrieron importantes daños y tuvieron que intervenir grúas para retirarlos de la autopista. Además, los controles de alcoholemia realizados a los conductores dieron resultado negativo. Qué pasó con el tránsito en la Panamericana Por el accidente, las autoridades cerraron ese tramo de la autopista durante la madrugada. Los conductores que circulaban hacia la provincia de Buenos Aires fueron desviados hacia la colectora, a la altura de Capitán San Martín. La medida provocó demoras en la zona. El nuevo episodio ocurrió cerca del lugar donde, durante la mañana del sábado, se había producido otro accidente fatal. En ese caso, un choque entre dos autos y un colectivo dejó tres personas fallecidas y otras dos heridas.

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